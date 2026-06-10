Todo empieza en el respeto

Roynel, Vanetina, Zoe y Danna saben que se está hablando mucho del problema de los patinetes. Reconocen que se ven muchísimos en Gijón, y no siempre van como deben. Creen especialmente importante que se utilice casco y que no se vaya por la acera. Ellos mismos han tenido que apartarse en alguna ocasión por un conductor incívico. Y si de ellos dependiese la solución, saben que pedirían respeto a todos. Cada cual tiene su lugar y si se respeta es mejor para todos. También dicen que prohibir que vayan por algunas calles del centro tampoco estaría mal por generar conciencia.

Pero a los niños/as de hoy les interesan otras cosas. Por ejemplo Danna muestra su deseo de que Argentina vuelva a proclamarse campeona del Mundial de Fútbol que empieza mañana. Ella es argentina, y le hace ilusión. El amor por la albiceleste es compartido con Zoe, que también es argentina, y Valentina, que es Mexicana.

A Roynel le da igual porque no le interesa el fútbol. Lo jugó durante un tiempo, pero lo abandonó al ver que muchos compañeros acababan haciéndose daño. Ahora prefiere el baloncesto. Pero no el "reglado" sino una modalidad que se inventó con una amiga y que consiste en aguantar la pelota más que en tirar a canasta.

Valentina nos cuenta que le gusta dibujar. Hace cosas chulas de muchos colores (el violeta es su preferido) y de muchos personajes. Zoe se decanta por el baile urbano, sobre todo el reggeton. Siempre está escuchando esa música y cuando puede convierte el recreo en el colegio en una pista de baile.

Los alumnos nos cuentan también sus planes para este verano.