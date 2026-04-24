Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS 13 al 17 de abril

Nieves Roqueñí sigue como presidenta de la Autoridad Portuaria. Pero habrá que ver si puede mantenerse porque ha sido señalada por el dictamen de la comisión de investigación de la mina Cerredo. Previamente había exigido su cese la alcaldesa e una intervención muy criticada y que hemos comentado con nuestro ANALISTA POLÍTICO

Felipe Palacios ha abandonado esta semana su casa familiar. La suya ha sido una batalla contra el planeamiento urbanístico del Ricks que, advierte, no ha finalizado

El jueves celebramos el día del libro. Eso en Asturias es decir San Xurde. A la muerte del cuélebre le dedicamos el QUÉ SE CUECE en el mundo cultural

Hoy en día matar a un gallo a pedradas es una salvajada. Hace no tanto era una forma de ocio. Luismi Piñera y Rafael Suárez Muñiz han recuperado una ciudad muy animal

En GIJÓN MIRAL AL MAR hemos conocido un informe sobre el estado de las aguas de Naval Azul elaborado por la Agenda 2030. Espóiler: es mejor de lo esperado

Miraremos al sol en agosto, con el eclipse solar del 12 de agosto. Y seguimos preparándonos para ese momento. Unas jornadas sirven para dar información útil

Las mujeres han estado invisibilizadas a lo largo de la historia de la literatura. Ha recuperado muchos nombres Andrea Martínez en "Anónimo es nombre de mujer", ensayo del que hemos hablado en la CORTE LITERARIA

Valeria Sánchez nos ha ayudado con su DE CUENTO EN CUENTO a querernos un poco más.

Durante estos últimos 5 meses te hemos ido explicando el destino del dinero que sale de tu bolsillo. En EQUIPO DE GOBIERNO nos explican el presupuesto de las diferentes áreas, y Oliver Suárez ha sido el encargado de cerrarlo

La semana comenzaba con un programa especial desde Duchamanía. Hemos aprendido mucho sobre reformas de baños

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.