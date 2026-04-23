Inaugurada de Finca de La Isla

El equipamiento va a celebrar su aniversario permitiendo descubrir los tesoros de unos terrenos, que ya son municipales, y que fueron adquiridos por 1,9 millones de euros. Casi dos hectáreas en los que se trabaja contrarreloj.

Casona de la Finca de La Isla | OCR Gijón

El concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, asegura que por fin “podemos sumar la pieza que faltaba”.

Durante el fin de semana la finca abrirá al público de manera gratuita y controlada. Hay previstas tres tipos de visitas con aforos limitados para garantizar la conservación del entorno. Permitirán descubrir los secretos de la propiedad del industrial Florencio Valdés en lo que será un homenaje al creador del espacio original en 1870. La alcaldesa, Carmen Moriyón, ha asegurado que estamos ante el resultado del esfuerzo de muchos.

El jardín y la casona de La Isla van a iniciar un período de recuperación. Primero se trabajará en el continente, y después se avanzará en los usos. Los primeros trabajos de mantenimiento tienen consignada una partida presupuestaria de 300.000 euros. Las actuaciones van a iniciarse con un estudio estructural del edificio y las posteriores reparaciones que se determinen. El objetivo es “conservar el edifico histórico, mejorar su eficiencia y evitar daños por filtraciones o goteras”.

Salón de la casona de la Finca de La Isla | OCR Gijón

El Ayuntamiento de Gijón se plantea que La Isla pueda acoger el herbario, el banco de germoplasma y los laboratorios del Jardín Botánico. Que se pueda recuperar el servicio de hostelería y restauración o que sea un espacio para alojar a las diferentes asociaciones vinculadas al Jardín.