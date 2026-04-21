Dice la leyenda que San Xurde mató a un cuélebre con una rosca de pan llena de clavos. Ahora San Xurde no reparte espadazos sino libros, y recupera esa rosca para crear una tradición en torno al libro. La idea, puesta en marcha con gran éxito el año pasado, es regalar cada 23 de abril libros y roscas. Una iniciativa propia vinculada al libro, la lectura y la gastronomía de la comunidad de la que hablamos con todos los actores implicados.

Desde la IGP Miel de Asturias nos explican qué puede aportar algo como una rosca (en su versión dulce o salada) al mundo del libro. Y desde el gobierno asturiano hablan de la relación en el otro sentido: lo que el libro aporta a la gastronomía. Al final es una buena simbiosis que demuestra que la cultura crece cuando se construye desde la colaboración y el arraigo en el territorio.

Rosca de San Xurde | Gobierno de Asturias

La Rosca de San Xurde vuelve a ser el emblema gastronómico de la celebración y se ofrece en dos versiones elaboradas de forma artesanal que se venden de manera individual: la rosca salada, a base de pan escamado relleno de chorizo, y la rosca dulce, tipo brioche, con cobertura de nuez y “escamas de cuélebre”. Rafa nos recomienda reservar por si acaso porque el año pasado se agotaron rápidamente. Las roscas o los libros pueden comprarse de forma independiente.