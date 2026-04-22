Oliver Suárez maneja 9.2 millones de euros. De ellos 7.2 proceden de las arcas municipales. Su presupuesto es un millón de euros superior al del año anterior, un 10 por ciento más, algo que Oliver achaca al incremento de costes de personal o el aumento del caché de los artistas. Solo para los conciertos de la semana grande pagarán un millón de euros más por los conciertos que en otros años. Divertia, recuerda, organiza eventos donde hay un retorno económico, pero la mayoría son gratuitos y sin retorno para las arcas municipales.

En los que sí tienen retorno, Oliver destaca que Divertia ha recuperado un modelo en el que participa de eventos señalados como parte de la producción en lugar de patrocinar a promotores privados. Se hará cargo del montaje de la infraestructuras necesaria para los conciertos en el Parque Hermanos Castro. Suárez cree que es un mecanismo más óptimo y que, dependiendo del público que acuda, puede ser mejor económicamente hablando para el ayuntamiento. También se reciben ingresos con el patrocinio de la programación de Divertia a través de empresas como Estrella Galicia o Caja Rural. Son unas pocas compañías escogidas porque, dice Oliver, no van a llenar los escenarios de marcas.

Otra novedad de este año es el proyecto "Gijón suena todo el año", que quiere ordenar todo lo que mueve la música en la ciudad y potenciar a la industria como agente económico y de empleo. Es un proyecto a medio largo plazo, advierte.

Desde Divertia se promete además que se trabaja por ofrecer seguridad a las charangas del Antroxu para ensayar.