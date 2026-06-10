Argumentos de peso para desmontar a todos salvo a una madre

Invitamos a nuestro estudio a un representante de cada uno de los equipos finalistas para entender para qué les sirve esta formación. Nos visitan:

IES JOVELLANOS: Judit Murias Gómez.

COLEGIO VIRGEN MEDIADORA: Laura Amores Ferencova.

IES ROSARIO ACUÑA: Borja Laza García.

IES EL PILES: Paula Yenes Núñez.

IES EMILIO ALARCOS: Pelayo Álvarez Peláez.

IES MONTEVIL: Pablo García Modroño.

Todos ellos se muestran contentos con la experiencia. Les ha servido para interesarse por los temas de otra manera y comprobar que más allá de las posturas que previamente se puede tener sobre los mismos, cuando investigas puedes ver más allá. Porque en los debates hay que prepararse la posición a favor y en contra. No saben qué defenderán hasta unos minutos antes. La preparación para perder el miedo a hablar en público también es importante para llevarse el gato al agua.

Los estudiantes debaten en equipos. Cada uno tiene su papel y sus puntos fuertes. Se reconoce que hay quienes tienen como misión "incomodar" al rival, mientras que otros son mejores a la hora de dar la réplica. La liga incluye una formación, aunque los jóvenes necesitan ensayar mucho. Les sirve que entre ellos debatan más de lo que los adultos pensamos. Quizás no con temas como el de la final (la prohibición de las redes sociales a los menores) pero sí de cosas más del día a día.

Solo hay una cosa que ganar experiencia en el mundo de los debates no servirá a los participantes. Ganar un debate a una madre...