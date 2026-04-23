"La lucha empieza ahora"

Felipe ha peleado hasta el final para evitar la expropiación forzosa. Pero no lo ha logrado. Se va recordando los momentos felices vividos, pero con una familia devastada por lo sucedido. Reconoce que la pelea hasta ahora no ha merecido la pena, pero cree que en el futuro sí que podrá estar satisfecho. Porque, adelanta en onda cero, "la pelea empieza ahora". La batalla del pasado fue para defender lo que entiende sus derechos, pero ahora empezará a querellarse y demandar a todos los que los han vulnerado, dice. Porque está convenido de que es una víctima de un sistema judicial y político "corrupto". Anuncia que llegará hasta los tribunales europeos.

Las obras de urbanización del plan del Ricks se iniciaron en abril de 2021, con un plazo estimado de ejecución de siete meses. No obstante, el desarrollo se vio condicionado por la falta de entrega de la vivienda. La inmobiliaria acusa a Felipe de haber ocupado "ilegalmente" la casa, y recuerdan que el lanzamiento llega, según la inmobiliaria, "tras cuatro años de conflictos judiciales, todos perdidos por parte del ahora desahuciado, y más de cinco desde el inicio de los trámites burocráticos para el arranque de las obras".