Ensayo para el eclipse de sol

Si se han organizado las jornadas ahora es para ponernos sobre aviso. El director del observatorio municipal del Monte Deva y vicepresidente de la sociedad astronómica Omega, Santiago Gándara, nos cuenta que el día 29 de abril, la próxima semana, el sol estará en la misma posición que el 12 de agosto, el día del eclipse. Por eso nos servirá para elegir ubicación. Si el día 29, y los cuatro o cinco días anteriores o posteriores, vemos bien el sol, el 12 de agosto también lo haremos.

Santiago recomienda elegir el sitio y no movernos. El 12 de agosto habrá muchísima gente en Asturias viendo el eclipse y moverse no parece buena idea. Tampoco se sabe cómo vendrá el tiempo. Si está nublado, el eclipse se limitará a ver cómo se hace totalmente de noche durante poco menos de dos minutos, pero no veremos lo más guapo. Por eso habrá que decidir sobre la marcha si nos desplazamos a otra comunidad.

Hagamos lo que hagamos, Santiago insiste en la importancia de disfrutar del eclipse de forma segura. Con unas gafas especiales, que recomienda ir comprando. Solo nos las podremos quitar durante los menos de 2 minutos en el que el sol esté completamente tapado.