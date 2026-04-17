Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS 6 al 10 de abril

La noticia más destacada de la semana ha sido la inauguración del parque científico-tecnológico. Te lo contábamos el lunes en nuestros SONIDOS DEL DÍA.

Una vez más nos hemos quedado con la boca abierta escuchando el esfuerzo de nuestros jóvenes deportistas. Hemos recibido a Yago Suárez, un nadador del CNSO que es por méritos propios una PROMESA DEPORTIVA.

Los patinetes eléctricos ya no pueden acceder a los autobuses de EMTUSA. El miércoles entraba en vigor una prohibición temporal

El pleno ha aprobado varias modificaciones presupuestarias que permitirán ampliar el parqué público de la vivienda. Aprovechamos para preguntarle al concejal del ramo, Guzmán Pendás, por el escaso éxito que ha tenido el programa “Gijón confía alquilando”

Hemos conocido a Anhyra. Es una cosplayer que estará presente este fin de semana en el salón del manga de Asturias y que ha logrado convertir su pasión en su profesión

Curiosidad y pensamiento crítico son necesarios para no creernos todo lo que vemos. Y un estudio de UNiOvi demuestra que incluso los universitarios se creen fácilmente noticias científicas falsas. Te lo hemos contado en el QUÉ SE CUECE

Los vecinos de la avenida de la costa se han cansado de ver circular a coches a toda velocidad. No se sienten seguros y exigen al ayuntamiento que tome cartas en el asunto. Nos lo explicaban el lunes

Parece que los niños y niñas tienen mucha curiosidad sobre cómo es ser artista. Lo hemos podido escuchar con los PELAYINES CURIOSOS, que este mes han pedido entrevistar a Mabel Lavandera

Más niños y niñas nos visitaron esta semana. DESDE EL COLE trajo a dos niñas y dos niños de 11 y 12 años que nos contaron los temas que les interesan y nos dieron su visión de la educación pública

De mayores hablamos el jueves. Junto a los jóvenes, reflexionamos sobre el paternalismo que a veces afecta a ambos colectivos. Fue una de nuestras CHARLAS INTERGENERACIONALES

Esta semana hemos celebrado además el 120 aniversario de la Cooperativa de agricultores, consumidores y usuarios de Gijón