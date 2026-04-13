Se abre la puerta al progreso

"Lo que hoy inauguramos, esa infografía que hoy se puede tocar y disfrutar porque ya es un hecho, no solo supone el primer broche de un proyecto esencial para el futuro social y económico de la ciudad, esa obra que hoy inauguramos abre una puerta firme a eso que convenimos en llamar progreso", ha destacado durante el acto inaugural.

Para la regidora, esta inauguración, además, evidencia un Gijón "dinámico, abierto" y, a su modo de ver, también "valiente". "Es la apuesta de una ciudad por el conocimiento, por la innovación y por el talento", ha agregado, a lo que ha recalcado que es, asimismo, "una puerta al progreso de Gijón".

"Si hoy estamos aquí es porque Gijón tiene un ayuntamiento que funciona, con sobrada capacidad inversora y comprometido personal y profesionalmente con el desarrollo de la ciudad", ha sostenido Moriyón.

"Si esta inauguración abre una ventana, lo hace también a un modelo de ciudad, a un Gijón que reafirma su apuesta por la creación de valor ligada a la creación de oportunidades", ha remarcado la alcaldesa.

Ha incidido en que es un Gijón "que no entiende el crecimiento económico sin bienestar social, que entiende la empresa y el liderazgo público como un proyecto conjunto y plural que contribuye a hacer una ciudad más fuerte, más competitiva y, sobre todo, más justa".

"Donde antes había un terreno sin uso, ahora hay ciudad", ha resaltado Moriyón, quien ha llamado la atención que se inaugura hoy esta ampliación con las últimas parcelas del PCTG original ya vendidas.

Especialmente se ha referido a que una de las cinco parcelas de este espacio ya está adjudicada, por lo que ha dado por hecho que en cuestión de meses volverán las máquinas a estos terrenos para la implantación de la Universidad Europea que, según la alcaldesa, "desembarcará en Gijón para impulsar el conocimiento y el desarrollo de miles de jóvenes".

"Nuestra ciudad inaugura hoy una pieza especial en su presente y su futuro, y puedo garantizarles que no tardarán en venir muchas más", se ha mostrado convencida. "Hoy Gijón añade un hecho más a su transformación y vuelve a mandar un mensaje, el de una ciudad lanzada y con una ambición intacta".