Una búsqueda en google de conexión inmediata

El deseo de conocer cosas nuevas no ha terminado. Sin embargo, Vicky cree que Gijón puede ser una ciudad de la que marcharse pero a la que regresar. Una especie de campo base. Porque aquí ha encontrado algo impagable para ella. Una ciudad donde disfrutar de su pasión, el surf, es muy sencillo. Vive cerca de la playa de San Lorenzo y puede coger olas casi a diario, dice. Y si añades que tienes la montaña cerca, nuestra ciudad la tiene conquistada. Un gran descubrimiento, cuenta.

Y nunca mejor dicho, porque llegó a Gijón gracias a una búsqueda en google. Vivió en el sur de España, en Granada, pero tras estar un tiempo en Argentina decidió regresar y buscó ciudades donde hacer surf. Le apareció Gijón, y lo que vio en fotos ya le gustó. Pero fue al comprobar sobre el terreno si sus sensaciones eran buenas cuando conectó definitivamente con la ciudad. Y eso que de Asturias solo le sonaba el cachopo...

Ahora está a gusto. Siempre faltan cosas y no todo es tan idílico como se imagina, pero encontró un trabajo donde se siente cómoda y conoce a mucha gente gracias al surf o el yoga. La mayoría son extranjeros como ella. Porque los asturianos somos amables y agradables, pero no tan abiertos como a veces pensamos, cree Vicky. Al menos por ahora, que su novio le dice que vamos mejorando.

Vicky defiende que cada lugar debe tener su personalidad y sus características, pero de poder pedir, echa de menos en Gijón más fiestas al aire libre con música electrónica de fondo...