Última hora de la guerra en Irán, en directo: el petróleo vuelve a rebasar los 100 dólares tras anunciar EEUU que bloqueará Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asesores consideran reanudar bombardeos "limitados" en Irán para desbloquear la negociación de paz con el país persa, tras no haber logrado un acuerdo. Pakistán asegura que el diálogo continúa. Sigue la última hora.
El no acuerdo pone de manifiesto la "gran baza" de Irán en las negociaciones: "El tablero está inclinado a su favor porque quien tiene prisa es EEUU"
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Irán advierte que si sus puertos son amenazados no habrá seguridad para nadie
Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este lunes que la "seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie", horas antes de que entre en vigor el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz.
"Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo”, dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en unas declaraciones recogidas por medios estatales.
El gas natural sube más del 8 %, por encima de los 47 euros
El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se dispara este lunes el 8,60 %, hasta los 47,66 euros el megavatio hora (MWh), después de que las negociaciones entre EE. UU. e Irán hayan finalizado sin acuerdo.
Asimismo, ante la falta de avances en las negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 14:00 GMT.
En este contexto, el precio del gas natural se dispara ese 8,60 %, hasta los 47,66 euros el megavatio hora, aunque en la apertura ha llegado a tocar los 49,52 euros.
Araqchí afirma que Irán y EE.UU. estuvieron a "un paso" de firmar un acuerdo en Pakistán
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este lunes que Irán y Estados Unidos estuvieron a "un paso" de firmar un acuerdo en las negociaciones en Pakistán, algo que no se logró, dijo, por las exigencias "maximalistas" y los "cambios de las reglas" por parte de Washington.
"Cuando estábamos a un paso del 'Memorándum de Entendimiento de Islamabad', nos topamos con maximalismo, cambios de las reglas del juego y un bloqueo", dijo el jefe de la diplomacia iraní en X.
Araqchí recordó que se trató de las negociaciones de más alto nivel desde la fundación de la República Islámica en 1979 con Estados Unidos y que su país "dialogó de buena fe con EE. UU. para poner fin a la guerra". "No se ha aprendido nada", aseguró.
Las Bolsas europeas apuntan a aperturas negativas tras fracasar las negociaciones entre EEUU e Irán
Las Bolsas europeas apuntan a aperturas negativas este lunes tras fracasar las negociaciones de este fin de semana entre Estados Unidos e Irán y anunciar el presidente estadounidense, Donald Trump, que su Ejército bloqueará el estratégico paso del estrecho de Ormuz y todos los puertos iraníes, lo que ha llevado al precio del petróleo Brent a subir más de un 7% y rebasar de nuevo la barrera de los 100 dólares por barril.
El petróleo se dispara un 7% y vuelve a rebasar los 100 dólares
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 7,3% en torno a las 7:12 horas de este lunes y se movía de nuevo por encima de los 100 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Trump afirma que "muchos barcos" se dirigen a EEUU a por petróleo tras anunciar el cierre del estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado a última hora de este domingo que hay "muchos barcos" acudiendo al país norteamericano "para abastecerse de petróleo" al calor del cierre perimetral que ha anunciado sobre el estrecho de Ormuz, el cual entrará en vigor este mismo lunes en una nueva escalada de tensiones que, por ahora, no afectaría al alto el fuego con Irán anunciado el pasado miércoles.
"Hay muchos barcos dirigiéndose a nuestro país para abastecerse de petróleo", ha afirmado en declaraciones a los medios tras aterrizar en la base militar de Saint Andrews, en Washington, donde ha asegurado que otras naciones están trabajando para impedir que Irán venda petróleo, aunque sin especificar cuáles.
Pakistán asegura que el diálogo entre EEUU e Irán continúa pese a un parón temporal
Las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán avanzan en la "dirección correcta" pese a un estancamiento temporal por las diferencias en los últimos puntos de la negociación, han asegurado este lunes fuentes del Gobierno paquistaní.
"Las conversaciones no han terminado. Podemos decir que atraviesan un punto muerto, pero no han concluido. Ambas partes han acordado la mayoría de los puntos presentados por cada lado y solo quedan uno o dos pendientes. "El proceso avanza en la dirección correcta", ha asegurado la fuente bajo condición de anonimato.
Trump carga contra el Papa León XIII por ser "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este domingo contra el también estadounidense papa León XIII por ser, según el magnate republicano, "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", atribuyéndole al líder de la Iglesia católica una oposición a las campañas militares de su Administración en Venezuela e Irán.
Según el mandatario norteamericano, su connacional "el Papa León XIII es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", y, además, muestra "debilidad (...) contra las armas nucleares".