El no acuerdo pone de manifiesto la "gran baza" de Irán en las negociaciones: "El tablero está inclinado a su favor porque quien tiene prisa es EEUU"

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, aseguró este domingo que no habían llegado a un acuerdo con Irán en las negociaciones de paz de Islamabad, pese a haber estado 21 horas intentando alcanzar un consenso, pero que se fue de la capital paquistaní con una "última" oferta, la de un "método de entendimiento", su "mejor y última oferta. Veremos si la aceptan".

Vance no quiso entrar en detalles sobre las negociaciones, porque no quería "negociar en público después de haber negociado durante 21 horas en privado", pero apuntó que el principal escollo había sido que Irán no había asumido un compromiso de no buscar un arma nuclear a largo plazo.

"Irán no necesita una cabeza nuclear para presionar"

Sobre esto, reflexiona El Orden Mundial en Julia en la onda. Eduardo Saldaña y Blas Moreno explican que siempre lo que ha estado bajo el foco ha sido el armamento nuclear, pero lo que ha quedado claro tras más de un mes de guerra, ha sido que Irán "no necesita tener una cabeza nuclear" para presionar no sólo a Estados Unidos, sino al mundo internacional.

"La geografía juega a su favor y los iraníes están en esa mesa con el tablero inclinado a su favor porque quien tiene realmente prisa es Estados Unidos. Ellos saben que pueden continuar aguantando y que, con muy poca inversión a nivel de recursos militares, pueden apretar mucho las tuercas a la economía internacional y, sobre todo, a Donald Trump a nivel electoral", explica.

El golpe energético de la guerra no ha llegado del todo

¿Cómo? A través del Estrecho de Ormuz: "Nos fijamos mucho en el tema nuclear, pero en realidad, el gran melón es cómo consigues a futuro que, ante cualquier inestabilidad, Irán no decida volver a presionar en el Estrecho de Ormuz". Lo que está claro, es que Irán ha hecho mucho daño y puede seguir haciéndolo si no se llega a un acuerdo que permita la reapertura de la zona.

"La inflación está subiendo bastante [en EEUU] y el golpe energético para el mundo y, sobre todo, para Asia todavía no ha llegado del todo porque hemos tirado mucho de reservas y se han empezado a acabar, así que veremos ese impacto a partir de ahora", aseguran.

Qué pasará ahora tras el fracaso de las negociaciones

Las negociaciones en Pakistán son históricas porque es la primera vez que EEUU e Irán se reúnen a tan alto nivel desde la Revolución de 1979. El problema que ha habido es que ambos países han partido de posiciones muy alejadas, tanto así, que Estados Unidos planteaba un acuerdo que era más "una imposición, un 'o lo tomas, o lo dejas'".

Pero, ¿qué pasará ahora que Irán ha dicho que no y Vance se ha marchado de Islamabad? Todo el mundo apunta a que quien lo va a decidir va a ser Donald Trump, pero hay dos opciones principales:

Que Trump diga que EEUU ha ganado y se marche de la zona : "Me cuesta porque Irán sigue controlando Ormuz, sigue pudiendo atacar al Golfo y sigue habiendo una guerra en Líbano instigada por Netanyahu".

: "Me cuesta porque Irán sigue controlando Ormuz, sigue pudiendo atacar al Golfo y sigue habiendo una guerra en Líbano instigada por Netanyahu". Que Trump diga que, como Irán no ha aceptado sus términos, les va a "apretar las tuercas" atacando nuevamente todo y, cuando en 15 días, haya arrasado con ello, se vuelva a sentar a negociar.

"No puedes tener un Mundial con una guerra abierta en Oriente Próximo"

Sin embargo, Eduardo y Blas no creen que Estados Unidos, mientras no exista un avance en las negociaciones, vaya a retirarse sin más de Irán sin dar un último golpe que justifique esa retirada de tropas: "Si no se llega a ningún tipo de acuerdo -que no lo veo tan claro- sí que prevemos que intente algún tipo de acción que pueda justificar luego decir que ya han conseguido los objetivos".

De hecho, el mensaje que publicó Donald Trump en Truth Social fue: "Independientemente de lo que suceda, ganamos". Porque ahora mismo, ellos "están echando cuentas electorales y no les renta seguir allí, pero tampoco pueden retirarse de repente, sino que hay que encontrar una salida que, además, no se alargue mucho".

El tema es que quien tiene más que perder es Estados Unidos, no sólo a nivel energético, sino porque en junio tienen el Mundial de Fútbol, "y no puedes tener esto con una guerra abierta en Oriente Próximo porque no jugaría para nada a nivel electoral". Además, la inflación está subiendo y aún falta por llegar lo peor del golpe energético cuando se acaben las reservas de petróleo. De hecho, la Unión Europea dijo este sábado que se estaba acabando el queroseno para los aviones: "Como esto se alargue hasta junio, va a haber una carrera por los recursos".