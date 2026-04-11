Última hora de la guerra en Irán, en directo: EEUU e Irán se citan en Pakistán para negociar el fin de las hostilidades
El presidente Donald Trump ha deseado suerte a su vicepresidente, JD Vance, quien encabeza la delegación de Estados Unidos enviada a Pakistán, país que acoge las primeras negociaciones para el cese de las hostilidades con Irán tras una tregua temporal de dos semanas.
Rafa Latorre, sobre el conflicto en Irán: "Estados Unidos no creía en esta guerra e Israel nunca ha creído en este alto el fuego"
Sánchez se acerca a sus aliados tras la tregua en Irán: de evitar reuniones a firmar un comunicado conjunto
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La FIFA rechaza la solicitud iraní de trasladar a México los partidos de su selección
La FIFA ha decidido no trasladar a México los partidos de la selección de fútbol de Irán en la próxima Copa Mundial, programados para jugarse en Estados Unidos, a pesar de la guerra en curso del Gobierno estadounidense en Oriente Medio, según dijo este viernes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Irán solicitó no disputar sus tres partidos de la fase de grupos en EE.UU., después de que este país e Israel atacasen territorio iraní el 28 de febrero en unos combates que solo han cesado en los últimos días gracias a un frágil alto el fuego, pero con la Casa Blanca amenazando con continuar sus ataques.
"La FIFA decidió finalmente que los partidos no pueden trasladarse de sus sedes originales", declaró Sheinbaum en una rueda de prensa. Desde el punto de vista de la FIFA, esto habría supuesto "un enorme esfuerzo logístico", según apostilló la máxima mandataria del Gobierno mexicano.
Trump dice que no permitirá que Irán cobre peajes a buques en el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no permitirá que Irán cobre peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y que el enclave abrirá "bastante pronto" con o sin la cooperación del país.
"No, no lo vamos a permitir (que cobre peajes), es agua internacional", afirmó a la prensa antes de asistir a un evento político esta tarde en Virginia.
"Si están haciendo eso —nadie sabe si lo están haciendo— no lo vamos a permitir", agregó, al ser preguntado por supuestas tasas impuestas por Teherán a los buques que cruzan el estrecho, recogen medios locales.
El mandatario aseguró que Irán estaría cobrando hasta dos millones de dólares a algunos buques por el paso por la vía marítima.
Seúl distribuirá 3.503 millones de euros entre sus ciudadanos ante el aumento del petróleo
Corea del Sur anunció este sábado que distribuirá 6,1 billones de wones (3.503 millones de euros) en ayudas en efectivo entre unos 32,5 millones de sus ciudadanos para aliviar el impacto del aumento de precios del petróleo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Estos fondos de ayuda están "destinados a paliar los altos precios del petróleo" frente al "enorme impacto económico provocado por la guerra en Oriente Medio", afirmó durante la presentación del subsidio el ministro del Interior, Yoon Ho-joong, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
La iniciativa supondrá un desembolso de entre 100.000 y 600.000 wones (entre 57 euros y 345 euros) en función del nivel económico de los beneficiarios, añadió Yonhap, y los fondos comenzarán a desembolsarse a partir del 27 de abril.
Las negociaciones en Pakistán marcan un "momento decisivo" para EE.UU. e Irán, dice Sharif
Las conversaciones directas que arrancan este sábado en Islamabad marcarán un "momento decisivo" para pactar una tregua duradera entre Estados Unidos e Irán, bajo mediación paquistaní, según el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.
"Esta es la etapa que en inglés se llama el equivalente a un 'make or break' (momento decisivo) para buscar un alto el fuego permanente", afirmó Sharif en un discurso a la nación el viernes por la noche.
El jefe del Gobierno encargado de la mediación entre las partes subrayó la relevancia de la cita para concretar el fin de las hostilidades y los acuerdos que engloben la paz en Oriente Medio.
EEUU e Irán se citan en Pakistán entre líneas rojas y dudas sobre el alcance del alto el fuego
Estados Unidos e Irán se dan cita este sábado en Pakistán para lanzar un nuevo proceso de negociación que ponga fin a las hostilidades y devuelva la libre navegación al paso de Ormuz, en medio de las líneas rojas mutuas y de las dudas sobre el alcance del alto el fuego pactado 'in extremis' cuando expiraba el ultimátum dado por Donald Trump para arrasar con la infraestructura civil iraní y sus amenazas de "borrar una civilización".
Cuarenta días después de la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv, las negociaciones en Islamabad vuelven a poner sobre la mesa las discrepancias entre las partes y sacan a la luz las desconfianzas mutuas, toda vez que Estados Unidos e Israel ya atacaron por sorpresa en medio de varias rondas de negociaciones para un acuerdo nuclear con Irán a finales de febrero.
Aquellas conversaciones indirectas facilitadas por Omán no llegaron a producir resultados y descarrilaron finalmente con la guerra iniciada contra Teherán, que ya en su primera jornada se saldó con la muerte del líder supremo Ali Jamenei y la cúpula política y militar iraní.
Qalibaf, el nuevo hombre fuerte de la República Islámica de Irán
Exgeneral de la Guardia Revolucionaria, exjefe de Policía y eterno candidato a presidente, Mohamad Baqer Qalibaf lleva décadas en primera línea de la política iraní y ahora, tras el asesinato de numerosos altos cargos a manos de Estados Unidos e Israel, es el hombre fuerte de la República Islámica de Irán.
Prueba de ello es que lidera la delegación iraní que se reúne este sábado con representantes de Estados Unidos encabezados por el vicepresidente J.D. Vance en Islamabad, donde buscarán una salida a una guerra que amenaza con desestabilizar aún más Oriente Medio y hundir la economía mundial.
Considerado un pragmático conservador y buen gestor, Qalibaf ocupa desde 2020 la presidencia del Parlamento, pero en Irán los cargos no siempre reflejan el poder de las figuras políticas.
Y ese es el caso de este veterano de la guerra de Irán e Irak de 64 años. En las últimas semanas ha mantenido una gran presencia pública, con numerosos mensajes en redes sociales atacando al presidente estadounidense, Donald Trump, con un fuerte dosis de ironía y humor.
Sánchez y Xi se verán por cuarta vez en China con la geopolítica y el comercio en agenda
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se verá el próximo martes por cuarta vez en China con el presidente del país, Xi Jinping, para abordar, además de las relaciones bilaterales y el aumento de las inversiones del gigante asiático en España, el actual momento geopolítico mundial y las tensiones arancelarias.
La reunión se enmarca en la primera visita de Sánchez a Pekín que, en lenguaje diplomático, tiene carácter oficial, y, por ello, su esposa, Begoña Gómez, forma parte de la delegación española tras la invitación expresa de las autoridades chinas y participará en algunos de los actos previstos, como el banquete oficial con que serán agasajados.
Aunque el jefe del Ejecutivo llega este sábado a China, su agenda oficial no comenzará hasta el lunes y se prolongará hasta el miércoles.
La delegación de EEUU liderada por J.D. Vance llega a Islamabad para negociar con Irán
La delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, J.D. Vance, aterrizó este sábado en la base aérea de Nur Khan, a las afueras de Islamabad, para dar inicio a las conversaciones directas con la delegación iraní con el fin de acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra.
"La delegación de Estados Unidos, encabezada por el vicepresidente JD Vance, ya se encuentra en Islamabad. La comitiva aterrizó hace unos momentos en la base aérea de Nur Khan en aviones separados", informó a EFE una fuente de seguridad bajo condición de anonimato.
Vance viaja acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, yerno de Donald Trump, horas después de que la delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, llegara también a la capital paquistaní.
Trump desea suerte a Vance para las negociaciones en Pakistán y se muestra confiado: "Tenemos un buen equipo"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha deseado este viernes suerte a su vicepresidente, JD Vance, quien encabeza la delegación de Estados Unidos enviada a Pakistán, país que acoge este sábado las primeras negociaciones para el cese de las hostilidades con Irán tras una tregua temporal de dos semanas.
"Veremos cómo resulta. Así que son JD y Steve (Witkoff) y Jared (Kushner). Tenemos un buen equipo, y se reúnen mañana. Veremos cómo sale todo", ha declarado el presidente norteamericano ante la prensa antes de subir al Air Force One.
Al ser preguntado por el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, Trump ha aseverado que "no (lo) permitirá", alegando que se trata de aguas internacionales. "Nadie sabe si lo están haciendo, pero si lo están haciendo, no vamos a permitir que suceda", ha reiterado.