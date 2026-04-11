Última hora de la guerra en Irán, en directo: EEUU e Irán se citan en Pakistán para negociar el fin de las hostilidades

La FIFA rechaza la solicitud iraní de trasladar a México los partidos de su selección

La FIFA ha decidido no trasladar a México los partidos de la selección de fútbol de Irán en la próxima Copa Mundial, programados para jugarse en Estados Unidos, a pesar de la guerra en curso del Gobierno estadounidense en Oriente Medio, según dijo este viernes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Irán solicitó no disputar sus tres partidos de la fase de grupos en EE.UU., después de que este país e Israel atacasen territorio iraní el 28 de febrero en unos combates que solo han cesado en los últimos días gracias a un frágil alto el fuego, pero con la Casa Blanca amenazando con continuar sus ataques.

"La FIFA decidió finalmente que los partidos no pueden trasladarse de sus sedes originales", declaró Sheinbaum en una rueda de prensa. Desde el punto de vista de la FIFA, esto habría supuesto "un enorme esfuerzo logístico", según apostilló la máxima mandataria del Gobierno mexicano.