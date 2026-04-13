La familia de Francisca Cadenas declara por primera vez ante el juez: "Conseguiremos que se haga justicia"

La familia de Francisca Cadenas ha declarado en el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros y lo ha hecho por primera vez desde que los hermanos vecinos de la misma fueran detenidos como presuntos autores del asesinato de la vecina de Hornachos, en Badajoz.

Después de la declaración, los hijos y el viudo de Cadenas han comparecido también ante los medios de comunicación para pedir "justicia" y "no añadir sufrimiento" al caso mientras prosigue la investigación y los procedimientos judiciales correspondientes.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguir que se haga justicia, lo conseguiremos, que nadie lo dude. Y también pedimos que nadie le añada más sufrimiento, porque mi madre no se va a poder defender y vamos a tener que estar luchando", ha señalado uno de los hijos de Francisca Cadenas.

Por otro lado, la abogada de la familia de la víctima ha sostenido que no habrá denuncia por la actuación de la Guardia Civil años atrás y afirma que se centran en que se haga justicia y en el presente: "Ponernos a reclamar a la Guardia Civil porque lo haya hecho mal, no estamos dispuestos".

"Nos queremos centrar en la buena noticia de que hayan encontrado los restos y que se haga justicia con lo que tenemos", ha zanjado la abogada de la familia.

Los dos hermanos siguen en la cárcel en Morón de la Frontera

El Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros es el que instruye el caso. La declaración de los familiares de Cadenas se produce después de la detención de los dos hermanos que vivían en la casa donde fueron encontrados los restos óseos de la mujer, y que tras prestar declaración ante este mismo juzgado, el 14 de marzo fueron enviados a prisión provisional comunicada y sin fianza.

En un primer momento, los dos hermanos detenidos, de 50 y 55 años, fueron enviados a la cárcel de Badajoz, pero posteriormente fueron trasladados a la prisión de Morón de la Frontera, en Sevilla, donde permanecen actualmente.