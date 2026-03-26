Los acusados de matar a Francisca Cadenas trasladados a la cárcel de Morón de la Frontera

Los dos hermanos acusados de la muerte de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz), desaparecida en 2017 y cuyo restos fueron hallados el pasado 11 de marzo, han sido traslados desde Extremadura a la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla).

Los dos hermanos y vecinos de Francisca, en cuya vivienda fueron hallados los restos óseos, permanecían desde el 14 de marzo en el centro penitenciario de Badajoz, después de que el Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz) decretase prisión provisional, comunicada y sin fianza tras prestar ambos declaración, aunque solo respondieron a preguntas de sus abogados.

Según informaron algunos medios, los hermanos habrían solicitado la semana pasada el traslado a un módulo de aislamiento ante el temor a sufrir agresiones físicas o verbales por parte de otros presos.

Las diligencias se siguen por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad.