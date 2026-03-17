Detenido el presunto autor de varios ataques con artefactos incendiarios y disparos a viviendas en Badajoz

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, han detenido el pasado 11 de marzo a un varón de 25 años por su presunta autoría de un delito de incendio, amenazas y tenencia ilícita de armas.

Cabe destacar que, durante un tiempo, han sucedido una serie de hechos entre dos grupos familiares de Badajoz en los barrios de Cerro de Reyes y San Roque.

Entre ellos, el pasado 9 de marzo, una persona arrojó a la fachada de una vivienda de la barriada de San Roque varios artefactos incendiarios que provocaron un incendio sofocado por el propio morador.

Este incendio no provocó daños personales, solo materiales, y el residente en la vivienda manifestó a los agentes su negativa a presentar denuncia por ello.

Al día siguiente 10 de marzo, en la barriada del Cerro de Reyes, dos personas efectuaron varios disparos, con un arma de fuego, contra la fachada de una vivienda.

Además, el 11 de marzo y nuevamente en San Roque, la Policía Nacional recibió la información de que tres personas, a bordo un vehículo, dispararon y lanzaron objetos incendiarios contra una vivienda.

La brigada de seguridad ciudadana de la Comisaría Provincial de Badajoz, estableció un dispositivo de localización de los presuntos autores, dando como resultado la interceptación de un vehículo en el cual iba uno de ellos, siendo detenido en ese instante como presunto responsable de un delito de incendio, amenazas y tenencia ilícita de armas.

De esta investigación, que continua en proceso, se ha hecho cargo el grupo de delitos contra las personas de la brigada provincial de policía judicial de Badajoz, quienes continúan realizando diversas gestiones con las víctimas y posibles testigos, para llegar al total esclarecimiento de los hechos.

El único detenido hasta el momento, es un varón de 25 años de edad, quien tras la tramitación del pertinente atestado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su libertad con cargos.