Una "autopista" en Avenida de la Costa

Quien vive ahí lo sabe de sobra porque es su día a día. Pero para que todo el mundo lo tenga claro, desde la asociación de vecinos Jovellanos de la zona centro piden elaborar un estudio que ponga negro sobre blanco la situación. Su presidenta, Maite Martín, pide a la concejalía de movilidad que elabore un estudio sobre la velocidad media y el ruido que suportan los vecinos.

Una vez que se tengan los datos se podrá actuar, aunque vecinos de la zona como Carlos Fueyo apuestan por un radar. No entiende que no lo haya ya, pero por si acaso advierte al equipo de gobierno que no multar para no perder votos es "muy viejuno". Advierte que cualquier día puede darse una desgracia a nivel de muertos, porque accidentes graves ya se han registrado varios. Sin olvidar que las aceras son estrechas y los retrovisores de camiones y autobuses suponen un riesgo...

Los vecinos también piden presencia de la policía local. Lamentan la "inacción" del ejecutivo con esta vía. Además, añade Maite Martín, en la zona centro también tienen que padecer altas velocidades en la avenida Pablo Iglesias, aunque se ha mitigado un poco con el carril bus.