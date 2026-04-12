"Hay un proyecto para destruir la UE instigado por Orbán": por qué las elecciones en Hungría son cruciales para el futuro de Europa

Hungría celebra este domingo sus elecciones legislativas, una cita clave no sólo para ellos, sino para la Unión Europea, ya que por primera vez, la oposición tiene opciones reales de ganar los comicios poniendo fin así a 16 años de gobierno del ultraderechista Viktor Orbán.

Orbán, que llegó al poder en 2010, se ha convertido en el "Caballo de Troya" de Rusia y de Vladímir Putin en la Unión Europea, en el amigo de Donald Trump en Bruselas y en el padrino de las ultraderechas europeas. El Orden Mundial explica en Julia en la onda todo lo que se juega Hungría en esta importantísima cita electoral.

El "Caballo de Troya" de Rusia en la Unión Europea

Con estas elecciones, "nos jugamos poder tener una ventana de oportunidad de construir una política exterior bastante afianzada" porque, más allá de estos comicios, no hay próximamente otras grandes citas electorales en las principales potencias europeas. Por tanto, si sale Orbán, puede que las principales potencias europeas se encuentren muy alineadas en política exterior.

Eduardo Saldaña y Blas Moreno cuentan que el presidente húngaro es el "Caballo de Troya" del Kremlin a nivel europeo. De hecho, hace poco se descubrió que el ministro de Exteriores de Hungría mantenía contactos frecuentes con Lavrov y que le había dicho que si necesitaban algo, él (Orbán), al estar dentro de Europa, le podía trasladar información.

"No es sólo que el Gobierno de Orbán sea problemático por sus relaciones con Rusia, sino que es la principal fuerza motriz de toda la extrema derecha a nivel europeo. Ha ayudado a construir las estructuras de los partidos nacionales, ha ayudado a darles financiación (Vox en España), ha ayudado a alinear a las extremas derechas a nivel europeo y se ha convertido en un símbolo de ese modelo liberal", explican.

¿Qué se juega la Unión Europea con estos comicios?

Estas elecciones son muy importantes para la Unión Europea porque implicarían una victoria de la democracia dentro del proyecto europeo y, sobre todo, podrían servir para alinear a las principales potencias europeas durante los próximos 10 meses, hasta que empiecen los ciclos electorales el año que viene en ellas.

Viktor Orbán encuentra tanto en Putin como en Trump a dos aliados importantes para ponerse en contra del proyecto europeo porque son tres gobiernos hostiles con él desde dentro y desde fuera. De hecho, el propio vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, que viajó a Hungría para apoyar a Orbán antes de ir a Pakistán a negociar el acuerdo de paz con Irán, dijo esto sobre las relaciones entre Hungría, Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania:

"Nunca lo haríamos, pero ¿sabéis lo fácil que sería para EEUU amenazar con sanciones económicas a Hungría como hace la UE? Nunca lo haríamos porque respetamos a nuestros aliados y lo que decidan hacer democráticamente. Lo que está pasando en Bruselas con estas operaciones de influencia extranjera es un escándalo".

"Destruir desde dentro y desde fuera la Unión Europea"

En opinión de El Orden Mundial, Vance "no entiende cómo funciona la Unión Europea porque Bruselas ha sancionado a Hungría porque se ha salido de las normas comunitarias, no porque Bruselas quiera inferir en la democracia húngara".

Pero, a pesar de esto, lo que pone de manifiesto declaraciones como esta de Vance es que "hay un proyecto desde dentro y desde fuera para destruir la Unión Europea, que está instigado por Orbán, pero que encuentra apoyo en la Rusia de Putin y en el EEUU de Trump. Así que nos jugamos la continuidad europea".

Por tanto, las elecciones de este domingo puede que sean la "última oportunidad para salvar la democracia" y, de hecho, la oposición liderada por Péter Magyar tiene mucha esperanza. Pero, no hay que dar nada por hecho porque, Orbán puede perder, pero "controla muchas estructuras del Estado y va a intentar retener el poder de algunas de ellas y dinamitar cualquier margen de maniobra que tenga la oposición".