Nace "Asturcel", el aliado para los celicacos

LEER MÁS Perfil de Eugenia

Eugenia Téllez, que ya estuvo detrás del nacimiento de Avilés sin gluten o las celimeriendas, es quien promueve este grupo de apoyo. Cree importante ayudar a las personas que son diagnosticadas porque, ironiza, casi tienen que estudiar un máster para aprender a desenvolverse con la enfermedad. Es una enfermedad muy desconocida y no se limita a evitar el gluten. Tampoco se necesita que los profesionales sanitarios se formen en el trato adecuado a los celiacos, otra de las cosas que pretende promover el grupo.

La celiaquía está rodeada de muchos mitos y falsedades. Por eso empiezan esta tarde con una charla sobre mitos y errores. Pero seguirán. Porque también quieren que la sociedad general, no celiaca, sepa lo que vive ese entre uno y dos por ciento que, se calcula, es diagnosticado en España. Y Eugenia quiere diferenciar claramente entre esas personas celiacas o sensibles al gluten a quienes, por moda fundamentalmente, deciden eliminar el gluten de su dieta. "Nos hacen un poco de pupa", reconoce.

Ahora se pone en marcha, pero todavía están creando su estructura. Por el momento, la forma de contacto seguirá siendo a través de Eugenia Téllez, en su perfil de ASTURCELIACA