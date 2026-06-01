Podemos reclama valentía con la vivienda

De este último, la movilidad, Olaya pide ir más allá de polémicas un tanto esperpénticas, dice, como la rectificación con los patinetes (hasta ahora la alcaldesa reprendía al PP, pero ahora también a los concejales de Foro, ironiza Suárez). Cree que Gijón ha perdido el norte en lo que a movilidad se refiere y es necesario hacer algo para que los coches dejen de hacer lo que les da la gana.

En contaminación Olaya siempre ha recordado que es vecina de la zona oeste. Y está cansada de ver lo que sucede. Más aún cuando se viven momentos inexplicables, como el Psoe pugnando por humanizar la avenida Príncipe de Asturias mientras no sacan el tráfico pesado.

El problema principal es la vivienda. Podemos apuesta por la vivienda pública como solución. Y Olaya no oculta que si fuese por ella expropiaría las viviendas a los grandes tenedores y fondos buitre. Confía en que la declaración de zonas tensionadas tenga efecto y critica que el equipo de gobierno quiera dar dinero, dice, a los constructores.

Podemos ha presentado en estos tres años 500 iniciativas, afirma Olaya, y ha logrado sacar adelante varias. O poner temas encima de la mesa. Lo suele hacer junto a IU. El Psoe va por libre. Aún así, Olaya preferiría un gobierno del Psoe que de Foro y PP. Porque por mucho que Vox diga que es de centro izquierda...