A los universitarios les cuelan noticias científicas falsas con demasiada facilidad

Una de las responsables del estudio, la catedrática de tecnología educativa, María Esther del Moral, advierte que la polarización de la sociedad no es ajena al mundo universitario. Está el bando que se cree todo y el que no se cree nada. Y con ese caldo de cultivo, están regresando teorías ampliamente rebatidas por la ciencia como el terraplanismo o la presencia de alienígenas. El estudio recomienda reflexionar sobre cómo actuar desde las aulas y desde los primeros niveles educativos para aportar estrategias que ayuden a discernir entre lo real y el bulo. Porque revisar las fuentes o contrastar los datos no parece muy de moda.

En el estudio, en el que han participado 221 estudiantes, se ha comprobado que tener un titular atractivo (tipo clickbait) o una fotografía que llame la atención, juega un papel decisivo a la hora de que los jóvenes decidan si algo es real o falso. También juega en contra de la ciencia la viralización de los contenidos. Cuando algo es viral y llega a miles de personas se tiende a pensar que es cierto. Aquí aparecen también los llamados influencers, cuyo poder de persuasión no siempre es utilizado "para el bien".

En el estudio se utilizaron cuatro noticias. Una noticia verdadera sobre el descubrimiento de una momia infantil en el desierto de Atacama fue considerada falsa o dudosa por el 64,3% del alumnado, mientras que otra información real sobre la reducción del agujero de la capa de ozono fue identificada incorrectamente por más de la mitad de los participantes. En el caso de la noticia verdadera sobre el riesgo de impacto de un asteroide y los planes de la NASA para prevenirlo, el 48,4% de los estudiantes también falló o dudó en su valoración. Por el contrario, la noticia falsa sobre el supuesto descubrimiento de un alienígena en Egipto fue identificada correctamente por la mayoría, con un 83,7% de aciertos, aunque todavía un 16,3% del alumnado la consideró verdadera o probablemente verdadera.