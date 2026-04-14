UNIVERSIDAD

A los universitarios les cuelan noticias científicas falsas con demasiada facilidad

Un estudio de la Universidad de Oviedo, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat de València concluye que los universitarios tienen dificultades para diferenciar entre noticias científicas verdaderas y falsas. La proliferación de todo tipo de contenido sin filtro y atractivos en las redes sociales influye, pero también la pérdida de pensamiento crítico.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Una de las responsables del estudio, la catedrática de tecnología educativa, María Esther del Moral, advierte que la polarización de la sociedad no es ajena al mundo universitario. Está el bando que se cree todo y el que no se cree nada. Y con ese caldo de cultivo, están regresando teorías ampliamente rebatidas por la ciencia como el terraplanismo o la presencia de alienígenas. El estudio recomienda reflexionar sobre cómo actuar desde las aulas y desde los primeros niveles educativos para aportar estrategias que ayuden a discernir entre lo real y el bulo. Porque revisar las fuentes o contrastar los datos no parece muy de moda.

En el estudio, en el que han participado 221 estudiantes, se ha comprobado que tener un titular atractivo (tipo clickbait) o una fotografía que llame la atención, juega un papel decisivo a la hora de que los jóvenes decidan si algo es real o falso. También juega en contra de la ciencia la viralización de los contenidos. Cuando algo es viral y llega a miles de personas se tiende a pensar que es cierto. Aquí aparecen también los llamados influencers, cuyo poder de persuasión no siempre es utilizado "para el bien".

En el estudio se utilizaron cuatro noticias. Una noticia verdadera sobre el descubrimiento de una momia infantil en el desierto de Atacama fue considerada falsa o dudosa por el 64,3% del alumnado, mientras que otra información real sobre la reducción del agujero de la capa de ozono fue identificada incorrectamente por más de la mitad de los participantes. En el caso de la noticia verdadera sobre el riesgo de impacto de un asteroide y los planes de la NASA para prevenirlo, el 48,4% de los estudiantes también falló o dudó en su valoración. Por el contrario, la noticia falsa sobre el supuesto descubrimiento de un alienígena en Egipto fue identificada correctamente por la mayoría, con un 83,7% de aciertos, aunque todavía un 16,3% del alumnado la consideró verdadera o probablemente verdadera.

Estudio sobre bulos científicos
Estudio sobre bulos científicos | UniOvi
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer