Contentos con la educación pública

Y como acaba de comenzar el plazo para que papás y mamás elijan el colegio que será la primera opción para sus hijos e hijas en el próximo curso escolar, les preguntamos sobre qué creen que mueve a los adultos a elegir cole. Saben que los padres y madres buscan la mejor educación para sus hijos, pero también que aprendan divirtiéndose. Ellos cuatro están contentos en su cole y en la educación pública. La recomiendan, aunque saben que existen otras opciones como la concertada y la privada, que relacionan con llevar uniforme y la religión fundamentalmente. Por otro lado, solo Luca come en el comedor escolar, pero nos dice que no está mal la comida y desconocía que no se cocinaba en Gijón.

En los temas de los que les gusta hablar hay variedad. Luca pone el acento en la necesidad de combatir el racismo y que nadie se meta con otros por no ser como él. Lo ve mucho en el fútbol, del que le gusta hablar a Izan, fiel aficionado al Sporting de Gijón aunque nunca lo haya visto jugar en primera. Alison por su parte prefiere el baloncesto y querría que recibiese la misma atención que el fútbol, mientras que Julieta es una aspirante a viajera. A pesar de su edad, ya conoce varios países, aprovechando la nacionalidad de sus padres.