El arte manual de Anhyra

Porque aún queda gente a la que explicarle que el cosplay no es disfrazarse. Personas como Alejandra se meten en personajes y lo hace a través del arte. Porque ella misma elabora artesanalmente todos los componentes de sus armaduras y sus caracterizaciones. Ha ido aprendido de todo porque además del traje está el maquillaje, las pelucas, las prótesis...

Anhyra | Anhyra

Alejandra ha logrado dedicarse profesionalmente al Cosplay desde hace un par de años. No es sencillo, sobre todo en España, pero hace trabajos por todo el mundo. Cada año hace unos 4 personajes de los importantes, aunque como es un mundo que le gusta, también hace diseños para ella misma. Viajar con estos trajes tiene sus inconvenientes por las dimensiones de algunos trajes, hasta el punto de que Alejandra ha tenido que fabricarse maletas especiales.

En el salón del manga de Asturias podrá comprobarse que aquí también hay afición. Y no todo es el cosplay profesional como el de Anhyra. El cartón también vale, dice. Y es un universo en el que incluso siendo tan famoso como ella, puedes pasar desapercibida en su vida diaria.

Alejandra ha logrado dedicarse al mundo que le gusta. Siempre le tiró el arte manual, pero por miedo a no tener salida, acabó estudiando Administración y Dirección de Empresas.