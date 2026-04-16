120 años defendiendo una "filosofía de vida"

El actual presidente, Joaquín Vázquez, cree que el secreto de su éxito ha sido saber adaptarse. "Nadie vive 120 años si no se adapta", nos ha dicho. Pero tampoco sirve de nada adaptarse si no se demuestra ser útil, y la cooperativa de agricultores, consumidores y usuarios lo ha sido. No solo para sus socios (9.200 en la actualidad) si no también para la sociedad y el territorio.

La Cooperativa es consciente de que debe luchar y competir, y lo hace. Sin embargo, recuerda a las administraciones la importancia de mantener una independencia alimentaria que solo se consigue desde lo cercano. Y ahí es donde ellos son fuertes. De cara al futuro, Vázquez se plantea como retos seguir diversificando sus actividades, abrir nuevas delegaciones (ya están presentes en Gijón, Nava, Villaviciosa, Carreño, Infiesto y Arriondas) y contribuir como han hecho durante estos 120 años al desarrollo del medio rural asturiano.

En los logros de estos 120 años destaca el reconocimiento, en 2004, como «Mejor Empresa de Economía Social en el Medio Rural», otorgada por la Fundación para el Fomento de Economía Social y en 2008 de la «Medalla de Oro de la Villa de Gijón», otorgada por el Ayuntamiento de la ciudad, por su carácter solidario y el arraigo social de la institución, con más de un siglo de historia cooperativista.