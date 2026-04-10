Esta semana en Más de Uno Gijón

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El fútbol mueve mucho y hablar del Molinón es hablar de algo que está en boca de todos. Por eso hemos llamado esta semana al concejal de infraestructuras para que nos explique cómo serán las obras de reforma que han anunciado

Y el miércoles comenzaba la temporada de cruceros en el puerto del Musel. Una temporada que apunta a récord y que confirma a Gijón como puerto de referencia.

Las temperaturas máximas han bajado mucho, pero empezamos la semana con cerca de 30 grados. Y con un riesgo extremo de incendio. Un momento delicado del que hablamos con el director general de custodia del territorio y prevención de incendios

Buscando destinos de surf, la chilena Vicky Mutis acabó en Gijón. Esta RECIÉN LLEGADA nos ha ayudado a ver la ciudad con otros ojos

A tres meses del verano, los chiringuitos de playa son noticia. Quieren negociar con el gobierno asturiano los cambios en la normativa que les afectan. Lo hablábamos con el presidente de la nueva asociación de chiringuitos

En los tribunales ya está la llegada de Costco a Asturias. La Unión de Comerciantes anunciaba la apertura de una batalla legal

El acuerdo UE-Mercosur ha sido noticia esta semana porque hay ganaderos que están recibiendo multas de 600 euros por protestar. Con una de las sancionadas hemos hablado

En el centenario de su fallecimiento, hemos dedicado TU HISTORIA DE GIJÓN al empresario y filántropo noruego Magnus Blikstad

La crisis de la vivienda ha sido objeto de debate este jueves. El sociólogo Javier Gil ha venido a Gijón a explicar qué es lageneración inquilina que nació tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008

Y hemos querido contaros que los celiacos ya no están solos. Se ha puesto en marcha el grupo de apoyo ASTURCEL, que reúne a enfermos y profesionales

De Hip Hop y música hemos charlado con Byboypenk en el QUÉ SE CUECE en el mundo de la música

La música tiene un poder curativo único. Es lo que defiende la asociación Concertino, que en ESPACIO RESERVADO nos ha contado cómo la utilizan paraacompañar en el final de la vida

Cerramos la semana con Galo Pablos y sus consejos para preparar un viaje

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.