Un anómalo riesgo "extremo" de incendios

Porque 55 de los 78 concejos están en riesgo extremo de incendio

Riesgo extremo de incendio en Asturias | Gobierno de Asturias

El director general de custodia del territorio y prevención de incendios, David Villar, nos ha explicado que las altas temperaturas de ayer están detrás de este panorama. Han secado el terreno, lo cual eleva el peligro si se añade la poca humedad y que la noche ha sido tropical. Desde la pasada noche está activado el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

Ante días como este, David recuerda la importancia de evitar negligencias. Lanzar una colilla o hacer una barbacoa no solo es una imprudencia sino que en este momento puede ser constitutivo de delito. Además de ese sentido común, la ciudadanía es fundamental porque cuanto antes de actúe ante un incendio más fácil será controlarlo. Por eso nos pide que llamemos al 112 en caso de ver un fuego.

Además, el gobierno asturiano mantiene hasta final de mes una vigilancia reforzada sobre el terreno. A los casi 900 efectivos desplegados se suman las nuevas tecnologías, que ayudan. Y se están revisando las estrategias de prevención para tratar de minimizar los daños. Se está aprendiendo mucho de los grandes incendios, apunta el director general.