Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS 16 a 20 abril

Para irnos a descansar en Semana Santa hemos cerrado la semana de Más de Uno Gijón por todo lo alto con una entrevista con Carmen Moriyón. La alcaldesa ha respondido a los asuntos de actualidad, empezando por explicar qué pasa con el hospital privado de Quirón

Eso fue para terminar, pero la semana empezó por todo lo alto porque nos desplazamos hasta el palacio de los deportes para participar de la fiesta de los Mandilones de colores

Llegó la esperada presentación del nuevo proyecto de ampliación del hospital de Cabueñes. Hay tantos cambios que poco recuerda al contrato rescindido. Con la representante de la FAV valoramos las mejoras introducidas

Con la federación vecinal también hablamos de edadismo. Han denunciado que el PDM discrimina a los mayores de 70 años

El lunes se ponía en marcha la nueva oficina judicial de Gijón. Y ha habido problemas, nos contaba SPJ-USO

A la mina nos acercamos, artísticamente hablando, gracias a María Alcaide. Está actualmente en LABoral centro de arte a través de una residencia del Ministerio de Cultura. Fue nuestra protagonista del QUÉ SE CUECE en el mundo del arte

De literatura juvenil hablamos en la CORTE LITERARIA. Y este mes hemos invitado al joven escritor vasco Jon Azkueta, que suma millones de visualizaciones con sus libros.

Hemos invitado de nuevo a Ángela Pumariega a EQUIPO DE GOBIERNO para explicar su presupuesto en las dos áreas que dejamos pendientes: innovación y turismo

De Naval Azul y el plan urbanístico que está elaborando Foro hemos hablado en la PEQUEÑA ÍNSULA. ¿Se está buscando el consenso en un proyecto de ciudad?

Buenas noticias recibimos en las CONVERSACIONES DE ASCENSOR con Javimo. La semana santa no pinta nada mal

Y como cada mes, Valeria Sánchez nos ha ayudado a hacer volar la imaginación con su DE CUENTO EN CUENTO

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.