Cambios para bien en Semana Santa

Javimo nos explica el cambio radical que ha dado el tiempo en las últimas horas. Gracias a nuestras CONVERSACIONES DE ASCENSOR nos ha explicado cómo el anticiclón de las azores ha cambiado de posición y nos hemos beneficiado de ello. Hemos pasado de esperar una semana santa de lluvias a una en seco. Con frío, porque las máximas no pasarán de los 15 grados, pero en seco. Incluso podremos ver algo de sol. Claro que, reconoce Javimo, lo mismo que ha cambiado para bien nada dice que no vaya a cambiar para mal. Por ahora nos recomienda disfrutarlo.
Estos son datos reales, no bolas de cristal. Porque es lo que se ve en los mapas, no mirando estadísticas. En ese sentido, Javimo sigue pensando que el invierno ha sido frío y en mojado por mucho que se hable de cálido y seco. Alguien no vive en este plantea ironiza...
De cara a la primavera, cómo se sido el invierno puede condicionar o no, aunque sí tiene que ver cómo son las estaciones en cómo vienen las alergias. Y ya se está advirtiendo de que este año los alérgicos no lo pasarán nada bien.
Por cierto. Javimo no celebra el día meteorológico mundial.