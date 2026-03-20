Esta semana en Más de Uno Gijón

Hemos terminado la semana celebrando el Día Mundial del Agua desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Gijón.

Hay historias duras de escuchar, pero muy necesarias. Invitamos al ESPACIO RESERVADO a Belén González, vicepresidenta de la asociación de paliativos pediátricos de Asturias

Finalizado el Ramadán, los 10.000 musulmanes que viven en Asturias pueden celebrar su mes sagrado sin problema. Con Rabia Gaya, que fue un RECIÉN LLEGADO hace tres décadas, pudimos entenderlo

Y Cimavilla es mucho más que la polémica por el ocio o los botellones. Es cultura. Ha quedado en evidencia en nuestro QUÉ SE CUECE en el mundo cultural

Por nuestro estudio se ha pasado Leticia Álvarez. Coincidiendo con el 22 aniversario de los atentados del 11M ha publicado “Trashorras, historia del colaborador necesario del 11”.

Entender la política es el objetivo de nuestras charlas con el ANALISTA POLÍTICO. En esta ocasión le hemos preguntado por las numerosas bajas que se han registrado en los grupos municipales (sobre todo el Psoe) en lo que llevamos de mandato.

Los autocaravanistas protestarán mañana en Gijón por unas políticas municipales que, entienden, les discriminan. Nos han explicado por qué

Con Álex Zapico conocimos el problema al que se venían enfrentando los menores extranjeros residentes en Asturias. No se les permitía federarse para jugar al fútbol, algo que ha cambiado

Ha venido a explicarnos su presupuesto Jorge González Palacios. El concejal de relaciones institucionales y juventud ha sido el último de Foro en pasar por EQUIPO DE GOBIERNO