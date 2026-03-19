El enfado de Alsina por llamar "órdago" a presentar Presupuestos: "Es su puñetera obligación"

"Primero se presentan los Presupuestos y luego se negocian los votos", así de claro se ha mostrado Carlos Alsina en la tertulia de Más de uno al hablar de la retirada de los Presupuestos por parte de Salvador Illa.

En un comunicado conjunto, PSC y ERC anunciaron este miércoles un acuerdo para retirar el proyecto de presupuestos, que se iba a debatir este viernes en el Parlament, para aprobar un único suplemento de crédito con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos.

Para Alsina, el llamar "órdago" a presentar Presupuestos es equivocado porque considera que la obligación que tiene el presidente de una comunidad autónoma es presentar los Presupuestos y luego negociar.

"Al final le estamos dando la razón a Sánchez"

"Las obligaciones no son arbitrarias ni se eligen. Se cumplen", ha opinado Alsina, que ha insistido en que al final le estamos dando todos la razón a Pedro Sánchez en no presentar presupuestos porque los "van a tumbar".

De hecho, Pedro Sánchez ha dejado en el aire si va a presentar o no el Proyecto de Presupuestos Generales (PGE), tal y como prometió en el mes de diciembre. En una rueda de prensa junto con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Sánchez pidió "ser conscientes de la gravedad de la situación" actual, por la guerra de Irán.

Se negocia en el Parlamento

"Es que tu obligación es presentarlos y luego ya se verá si te los tumban o no, Y se negocia en el Parlamento, que es donde se negocian los proyectos de ley, como es el caso de los Presupuestos", ha recalcado Alsina.

Además, Alsina ha explicado que las reglas del juego parlamentario son negociar las cosas en el Parlamento y todos tienen que cumplirlas. En el caso de Cataluña, Alsina ha asegurado que lo que tiene que hacer Illa es presentar los Presupuestos y luego Esquerra, si se opone, será quien tenga que explicar por qué se opone.