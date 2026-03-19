Sánchez insiste en retrasar los Presupuestos porque "lo urgente" es la guerra: "El Gobierno, como la vida, no se rige por los planes"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a alejar la posibilidad de presentar este mes de marzo el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026 porque, según ha afirmado, "lo importante y lo urgente" es centrarse en la respuesta a los efectos que está provocando la guerra en Irán: "Una guerra que, desde el punto de vista del bolsillo, afecta al bienestar de los ciudadanos".

Las medidas del decreto anticrisis

A su llegada a la reunión del Consejo Europeo, que tiene en su agenda un debate sobre la situación provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente ha confirmado que este viernes se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario tras el cual comparecerá para explicar las medidas del decreto anticrisis que prepara el Ejecutivo para paliar los efectos económicos y energéticos del conflicto.

Según ha explicado Sánchez, las medidas se basan en dos pilares fundamentales:

Dar respuesta a los efectos coyunturales de la guerra ayudando a los sectores principalmente afectados .

. Medidas estructurales que van a estar muy vinculadas con la transformación energética que España viene afrontando y desarrollando hace más de siete años.

Por ello, ha dicho que España defenderá en la reunión del Consejo Europeo la necesidad de "aumentar las políticas energéticas verdes que nos permiten responder no sólo al desafío del cambio climático, sino defender el bolsillo de los ciudadanos pagando menos en el precio de la electricidad como consecuencia de la implantación de las energías renovables".

Primero, la guerra; después, los Presupuestos

"Estamos centrados en el Real Decreto Ley", ha sido la respuesta del presidente cuando le han preguntado sobre la fecha en la que se presentarán las cuentas públicas para el ejercicio de 2026. Pedro Sánchez ha considerado "importante" trasladar a los ciudadanos "la gravedad del momento" que vivimos porque "no hablamos de una crisis cualquiera ni una guerra cualquiera, sino de un sumatorio de guerras que cada vez va a más" y que está teniendo un impacto muy grande tanto en los precios del gas y el petróleo, como en el de los fertilizantes.

"Vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis. Posteriormente, podremos hablar de los Presupuestos, pero ahora el Gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente: proteger desde una posición de cumplimiento estricto de la legalidad internacional a nuestros ciudadanos", ha dicho.

"¿Usted la preveía? Seguro que no"

Porque, ha afirmado que el Gobierno de España, "como la política y la vida en general", no se rige "de manera lineal por los planes que pueda tener", ya que nadie preveía esta guerra en Irán. "Yo, desde luego, no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no", ha preguntado a uno de los periodistas presentes en el canutazo.

"La Administración, sin olvidar lo importante, tiene que estar en lo urgente. Y lo urgente ahora mismo es esto", ha concluido.