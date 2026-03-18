Repsol anuncia descuentos de hasta 40 céntimos por litro en gasolina por la guerra de Irán: así puedes acceder a ellos

Como medida para paliar los efectos de la guerra en Irán, que ya afecta al bolsillo de los españoles, Repsol ha decidido duplicar los descuentos que ofrece a sus clientes que usen Waylet, su aplicación de pago y fidelización. Será desde el sábado 21 de marzo y hasta el 6 de abril cuando la empresa energética duplicará los descuentos según las energías que tenga contratadas cada cliente.

De esta manera, todo aquel que utilice Waylet como medio de pago en cualquiera de las más de 3.000 estaciones de servicio que tiene la compañía en España, podrá acumular ahorros de hasta 40 céntimos por litro de combustible.

Descuento adicional para autónomos

Además, aquellos que se dediquen profesionalmente al sector transporte, junto con autónomos, podrán beneficiarse de un descuento adicional de 5 céntimos por litro siempre y cuando cuenten con Solred, una de las tarjetas profesionales más comunes.

Esta medida es compatible con las bonificaciones actuales que ya reciben transportistas y autónomos a través de este medio de pago, reforzando así la apuesta de la compañía por uno de los colectivos esenciales para la actividad económica del país.

Un "paso adelante" en el sector

La iniciativa supone para Repsol dar "un paso adelante en el sector como primera compañía en anunciar descuentos". Algo que, según sostienen, "ya ocurrió con motivo de la invasión rusa de Ucrania", que tensionó los precios de los combustibles especialmente en 2022.

Este movimiento de Repsol se produce en un contexto marcado por el incremento de los precios de los carburantes desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel atacasen conjuntamente a Irán, desatando una escalada de tensión en los precios energéticos ante el cierre del estrecho de Ormuz. De hecho, desde el inicio del conflicto, el precio medio del litro de gasóleo en la Península se ha encarecido casi un 30%, mientras que el de gasolina ha subido un 17%.