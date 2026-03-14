Por qué el precio de la gasolina sube tan rápido, pero tarda tanto en bajar: así es la teoría del "efecto cohete y pluma"

Hace casi dos semanas que comenzó la guerra en Irán después de que Israel y Estados Unidos atacasen al país árabe, desatando así un conflicto que se ha extendido rápidamente por todo Oriente Medio. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, ha provocado escasez en el crudo, lo que ha obligado a la AIE a liberar las reservas para evitar una mayor crisis de energía. Y al final de todo, lo que más afecta a los consumidores: precios disparados y nuevamente la gasolina y el diésel por las nubes.

El barril de Brent -el índice de referencia en Europa- está por encima de los 100 dólares, lo que ha hecho que el precio del diésel haya subido un 14% y el de la gasolina, un 8% en apenas dos semanas de conflicto. Actualmente, el diésel se sitúa por encima de 1,80 euros el litro, y la gasolina, por encima de 1,65 euros el litro.

FACUA denuncia que las empresas no bajan el precio de la gasolina a pesar de bajar el petróleo

El precio de los carburantes depende de muchos factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Y la evolución de la cotización no se traslada directamente a los precios, sino que lo hace con un desfase temporal, por lo que, ante la incertidumbre de la guerra, las subidas pueden proseguir en las siguientes semanas.

A todo esto se suma algo que los usuarios ya han empezado a notar y que organizaciones como FACUA han denunciado: que el precio de la gasolina y el diésel se disparó enseguida en cuanto estalló el conflicto, pero que, en lugar de bajar, continúa subiendo a pesar de que el petróleo se ha abaratado en los últimos días.

FACUA ha denunciado que numerosas estaciones de servicio han vuelto a encarecer el litro de gasóleo en una media de 8 céntimos, pese a la caída registrada en la cotización internacional del petróleo. Ha acusado así a las gasolineras de aprovechar la volatilidad del crudo para inflar márgenes y ha reclamado por ello al Gobierno que intervenga para frenar lo que considera un comportamiento claramente especulativo.

La teoría que lo explica todo: qué son el "efecto cohete y el efecto pluma"

La entidad de defensa de los consumidores ha insistido en que se está produciendo el conocido "efecto cohete y pluma": los precios en las gasolineras suben con enorme rapidez cuando aumenta el coste del petróleo, pero apenas bajan cuando el crudo se abarata.

Las explicaciones que da el sector se basan en que el precio de la gasolina no depende tan sólo del petróleo, sino que en él también influyen el transporte, el almacenamiento, la distribución, etc. Estas fases implican una serie de gastos adicionales, por lo que, cuando estalla algún conflicto, las compañías se adelantan y aplican estas subidas en previsión del aumento de coste que va a producirse.

Sin embargo, no sucede lo mismo cuando el precio del petróleo baja. Ahí, las estaciones de servicio continúan vendiendo el crudo que han comprado a un precio elevado, lo que provoca que esa reducción en el precio final se produzca de manera más lenta, ya que primero se que tiene que terminar el stock anterior.

"Absolutamente incoherente"

"Una situación absolutamente incoherente", según explicó Gonzalo Bernardos en laSexta: "El efecto cohete es cómo te pueden subir los precios de la gasolina sin que a ellos les suba el precio del petróleo. Porque los precios del petróleo siempre se miden a futuro y tú lo compras con bastante antelación".

Sobre el "efecto pluma" el economista aseguró que consiste en que "te dicen que cuando baja el precio del petróleo ellos no lo pueden bajar de la misma manera porque ya han comprado el petróleo o, en el caso de la gasolinera, la cuba".