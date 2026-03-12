Por qué ha subido tanto el diésel y la gasolina: ya está a más de 2 euros el litro en algunas gasolineras

El precio del diésel y la gasolina alcanza máximos en la segunda semana desde el estallido del conflicto en Oriente Medio y por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, que ha llevado el precio del barril de Brent hasta por encima de los 100 dólares.

En concreto, el precio del diésel se ha disparado un 14% y un 8% en el caso de la gasolina. Según datos del Boletín Petrolero a 9 de marzo, el precio del diésel se ha situado en los 1,645 euros y el de la gasolina en 1,600 euros.

¿A qué se debe esta subida?

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal. Por ello, y ante la situación de volatilidad que vive el crudo ante la incertidumbre tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, las subidas en los surtidores podrían proseguir en las próximas semanas.

Cuánto cuesta llenar el depósito

Con este nuevo repunte, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 90,47 euros, unos 9,46 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 81,01 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio de 55 litros supone un desembolso actualmente de unos 88 euros, unos 3,25 euros más que hace un año, cuando superaba los 84,75 euros.

Por encima de dos euros en algunas gasolineras

De todas maneras, este jueves en el monolito de algunas estaciones de servicio de España, ya se puede encontrar el precio del litro de gasolina en torno a los dos euros y del diésel por encima de esa cota de los dos euros, según datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los precios en España, más baratos que la media europea

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,774 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,835 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,861 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,893 euros.