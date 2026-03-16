Antídoto frente al olvido

Leticia es ahora directora adjunta del Diario El Comercio. Desde sus páginas fue informando de todo lo que sucedía en torno al 11M. Lo hizo cuando el atentado sacudió a España. Lo hizo durante el juicio. Y lo lleva haciendo en cada aniversario. Cuando se cumplieron 20 años del atentado logró acceder a José Emilio Suárez Trashorras. Aunque no le dejaron entrevistarle cara a cara, sí se las ingenió para obtener sus respuestas y acceso a una documentación personal que le ha servido para crear un perfil que complementase lo que había ido contando a lo largo de tanto tiempo. Sin querer posicionarse ni redimirle porque se atiene a la verdad judicial que lo condenó, Leticia describe el mundo que llevó a un mindundi de Avilés a estar en el foco del mayor atentado de la historia de España. Alguien condenado a 34.715 años de prisión por, como dice el título del libro, "colaborador necesario del 11M".

Entre las razones que han llevado a Leticia a publicar este libro tantos años después del 11M pese a que fue difícil para ella ha sido evitar que Trashorras caiga en el olvido. Que no se olvide a una figura clave para que el atentado pudiese haber tenido lugar. Ve con preocupación que no sepa quién es y que la dinamita del 11M salió de Asturias...Ese olvido, aunque por otros motivos, también puede haber llevado a José Emilio, cree Leticia, a facilitar documentación para escribir este libro. Eso y que ha ido cambiando y ha madurado en cierto modo. Convertido a la religión evangelista, el perdón y el arrepentimiento son importantes.

Leticia sabe que José Emilio Suárez Trashorras ha recibido el libro en prisión. Desconoce si lo ha leído. Lo que tiene claro es que seguirá escribiendo sobre él en el periódico.