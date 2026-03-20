Última hora de la guerra de Irán, en directo: Pedro Sánchez anuncia las medidas anticrisis del Gobierno
Sigue las últimas noticias de la guerra de Irán y todo sobre las medidas que este viernes anunciará el Gobierno para paliar los efectos de la crisis energética.
Por qué los ataques cruzados de Israel e Irán a infraestructuras energéticas disparan los precios del gas y del petróleo
En directoActualizado a las
El decreto seguramente no incluirá medidas sobre vivienda
Cuenta Pilar Gómez en la tertulia de Más de uno que algunas fuentes confirman que el decreto no incluirá ninguna de las medidas planteadas por Sumar, por lo que es de esperar que no se apruebe nada relativo a vivienda o al tope de los alquileres.
El PP no se pronunciará sobre el decreto del gobierno hasta que conozca su contenido
El PP confirma que el ministro Félix Bolaños les llamó anoche, que no les han enviado el texto del decreto pero sí les han preguntado si lo van a apoyar.
Los populares señalan que "sin conocer el texto completo , el único decreto que tendría garantizado el sí del Partido Popular es uno en el que recogiera todas nuestras propuestas y ninguna más".
Para valorar cualquier otro texto que no fuera en esa dirección, señalan, es lógico esperar a conocerlo.
Emplazan a la prensa a una valoración a lo largo de la mañana.
El Gobierno sigue a esta hora cerrando los detalles de las medidas
El Ejecutivo, que sigue a esta hora cerrando los detalles de las medidas que se aprobarán este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.
La rebaja del IVA del 21% al 10% en los carburantes que estudia incorporar el Gobierno en su plan anticrisis contrasta con la bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible que el Gobierno aprobó en 2022 para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.
Las patronales y gasolineros habían pedido al Ejecutivo que optara esta vez por rebajar la fiscalidad de los carburantes, dado los problemas que generó la bonificación al combustible establecida tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Alsina: "Algo está pasando porque el Gobierno está cambiando el discurso"
Carlos Alsina explica en Más de uno que estas primeras medidas que se han filtrado van destinadas a toda la población lo que supone "una incoherencia" respecto a lo que había adelantado el Gobierno durante estos días, en los que ha insistido en que las medidas iban a estar enfocadas a los sectores afectados como agricultores y transportistas.
Reducción del IVA de los carburantes: se conocen las primeras medidas del paquete que aprobará el Gobierno
Según publica El País, el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra hoy aprobará, entre otras, estas medidas dentro del paquete que presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán:
- Reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%
- La rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos, con lo que se busca abaratar el precio de la gasolina y el diésel
- Reducción del IVA de la luz y el gas del 21% al 10%
- Rebaja del impuesto especial sobre la electricidad.
- Suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, para reducir los costes del sistema y evitar que se reflejen en la factura final de los consumidores.
La AIE recomienda más teletrabajo y menos viajes de avión para reducir demanda de petróleo
Tres días de trabajo remoto adicionales, reducir un 40 % los vuelos de negocios y dar gratuidad al transporte público para desincentivar el uso del coche privado figuran entre las diez medidas que recomienda la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir la demanda de petróleo por la guerra en Oriente Medio.
Macron reitera que Francia no participará "en ninguna apertura por la fuerza" de Ormuz
El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró este jueves que Francia tiene una posición "estrictamente defensiva" y que no participará "en ninguna apertura por la fuerza" del estrecho de Ormuz mientras persistan los ataques.
Así lo afirmó durante una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes europeos en Bruselas, dominada por la guerra en Oriente Medio, y en la que los Veintisiete rechazaron unánimemente por ahora el envío de ayuda militar a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, por el que transita en condiciones normales el 20 % del petróleo mundial.
"La posición de Francia es estrictamente defensiva. Su objetivo es proteger a nuestros ciudadanos y nuestros intereses, apoyar a nuestros aliados regionales y preservar la libertad de navegación y la soberanía marítima, y hacer todo lo posible para contribuir a la distensión", dijo el presidente francés.
Asimismo, aseguró que "una vez que la situación se haya calmado, Francia está dispuesta, junto con otras naciones, a asumir la responsabilidad de un sistema de escolta de buques en el estrecho, en el marco de una misión que no pretende ser una acción de fuerza y que deberá ser objeto de consultas y acuerdos con Irán".
Las tres medidas con las que Trump intenta frenar la escalada del precio de la gasolina
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionado por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, decidió tomar tres medidas principales para intentar frenar el alza del galón de gasolina, el más alto registrado en su país en décadas, mientras el conflicto sigue vigente y cerca de las elecciones intermedias donde su partido se jugará el control parlamentario.
Levantar sanciones al petróleo ruso, cambiar leyes marinas y liberar reservas de petróleo son las medidas principales a las que Trump ha acudido desesperadamente al ver frustrados sus intentos para que sus aliados europeos de la OTAN acudieran a su llamado para formar un frente y liberar el estrecho de Ormuz.
Este estrecho estratégico del Golfo Pérsico, por donde transita el 20% del petróleo mundial comercializado por mar, se encuentra tomado por la Guardia Revolucionaria de Irán desde finales de febrero, cuando el conflicto con Estados Unidos-Israel se intensificó.
De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Automóvil, el precio del galón de la gasolina en Estados Unidos alcanzó esta semana 3,8 dólares por galón, uno de los precios más altos registrados desde 2022.