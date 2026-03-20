Última hora de la guerra de Irán, en directo: Pedro Sánchez anuncia las medidas anticrisis del Gobierno

El PP no se pronunciará sobre el decreto del gobierno hasta que conozca su contenido

El PP confirma que el ministro Félix Bolaños les llamó anoche, que no les han enviado el texto del decreto pero sí les han preguntado si lo van a apoyar.

Los populares señalan que "sin conocer el texto completo , el único decreto que tendría garantizado el sí del Partido Popular es uno en el que recogiera todas nuestras propuestas y ninguna más".

Para valorar cualquier otro texto que no fuera en esa dirección, señalan, es lógico esperar a conocerlo.

Emplazan a la prensa a una valoración a lo largo de la mañana.