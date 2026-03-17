Los menores extranjeros podrán federarse para jugar al fútbol en Asturias

El acuerdo concede el derecho a menores extranjeros residentes en Asturias, incluidos aquellos que estaban bajo tutela de la Administración, a participar en las competiciones deportivas autonómicas. La licencia se tramitará desde aquí, sin necesidad de autorización de la FIFA, organismo que lo impedía al entender que puede facilitar el fichaje de menores por parte de clubes profesionales. Pero afectaba a niños como el menor en acogida de Álex Zapico. Tiene 17 años y decidió probar en el fútbol. Nunca antes había tocado una pelota, pero se le impedía federarse. Nació en Asturias, pero tiene nacionalidad marroquí y eso hacía que la documentación que le exigían fuese imposible de conseguir, nos cuenta Álex.

Con este cambio se admite el derecho de todos los niños a jugar. Se termina con una situación de vulnerabilidad, dice Álex. Confía en que Asturias sea espejo para otras comunidades autónomas, porque el problema no es exclusivo de Asturias. Los menores podrán ahora integrarse inmediatamente a los equipos y competir, mientras completan o inician los trámites para regularizar su situación y acceder, más adelante, a una inscripción definitiva de acuerdo a la normativa. Este problema no se daba en otros deportes.