"Hay fobia a las autocaravanas"

Este sábado, día 21, el club autocaravanista de Asturias ha convocado una marcha a las que llegarán 500 autocaravanas de varios puntos de España. Porque el problema no es exclusivo de Gijón. Florentino Álvarez lamenta que el desconocimiento a lo que es el autocaravanista lleva a los consistorios a prohibir en lugar de regular. Cree que es una decisión errónea, porque debería cuidarse a un colectivo que, afirma, representa en Gijón a uno de cada diez visitantes. Asegura que no piden nada gratis, que están dispuestos a pagar por los servicios que reciben, pero cree que se está actuando en contra de ellos.

Florentino entiende que están pagando justos por pecadores. Porque hay autocaravanistas que incumplen las normas. Eso lo tiene claro. Pero debería sancionarse y perseguir a esos, no a todos. Advierte que la política de rechazo a las autocaravanas es contraria a la normativa estatal, pero abogan por hablar y negociar en lugar de acudir a la vía judicial.

La marcha saldrá el sábado a las 11h. Lo hará desde los polítgonos industriales de La Peñona y Roces-Porceyo. Las rutas solicitadas con salida desde el palacio de los deportes y hermanos castro no han sido autorizadas.