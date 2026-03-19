Ainhoa Martínez explica el movimiento de Illa: "Moncloa le fuerza a retirar los presupuestos para no lastrar a Montero en Andalucía"

La periodista Ainhoa Martínez ha explicado en Más de uno qué hay detrás del movimiento de Salvador Illa de retirar los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña. A su juicio, es algo "relevante" porque es la primera vez que desde Moncloa no se prioriza a Cataluña sobre el resto de territorios.

Moncloa le fuerza a retirar los Presupuestos para no lastrar a Montero en Andalucía

Ainhoa Martínez ha asegurado que algunos cargos del PSOE se quejaban "internamente" de que, por salvar al PSC, estaban condenando al resto del partido. "Ahora, lo que vemos es que Illa ha lanzado un órdago presentando los Presupuestos y Moncloa no le ha acompañado y le ha forzado a que los retire porque no quiere comprometer todavía más las expectativas de María Jesús Montero en las elecciones andaluzas", ha señalado la periodista.

Ha opinado que las expectativas de Montero en Andalucía son "muy complicadas" porque las encuestas le dan un resultado peor que el que obtuvo Juan Espadas en 2022: "María Jesús Montero es la gran apuesta para estas elecciones y ella ya lleva una mochila cargada de bastantes piedras por los pactos con los independentistas".

Según Ainhoa Martínez, una de las "piedras" en el camino de Montero es que Oriol Junqueras anunciara el nuevo sistema de financiación autonómica. "Montero no quería desbloquear esta cuestión antes de sus elecciones y, bueno, intentó salvar un poco la cara haciendo un diseño en el que Andalucía fuera la comunidad más beneficiada", ha dicho.

"Illa es consciente de que parte de esa acción de gobierno a ella la perjudica de cara a las urnas", ha recalcado.

Satisfechos en la Moncloa

"Ayer en Moncloa estaban muy satisfechos con que se hubiera dado este paso atrás y que se hubiera logrado este margen de espacio para negociar y después de las andaluzas", ha asegurado la periodista.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, Ainhoa ha indicado que María Jesús Montero ni siquiera va a aprobar estos Presupuestos en el Consejo de Ministros, y ella daba por hecho que ni los iba a defender en el Congreso, aunque el hecho de que este miércoles se dejara en el aire la presentación de los mismos, parece que la estrategia es presentarlos aunque sea para perderlos, como si fuera "una suerte de programa electoral".