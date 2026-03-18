Concejalía de relaciones institucionales y juventud

Relaciones institucionales tiene un presupuesto de 179.200 euros. De ellos hay que descontar el canon que se paga al Bioparc Acuario de Gijón. Con lo que queda se pagan los gastos de las reuniones y eventos en los que participan. Son unos 200 actos al año, con una media de 800 euros en protocolo. Si se contabilizase en tiempo y no en dinero, manejaría mucho más presupuesto, ironiza.

En relaciones institucionales hay que estar constantemente trabajando. Todo lo que se logra a corto, medio o largo plazo puede perderse rápidamente si se abandonase ese contacto. Y Jorge es consciente de que posicionar a Gijón dará frutos en el futuro, aunque ya lo ha dado a corto. Pone como ejemplo el día de las fuerzas armadas el año pasado o el eclipse solar de este año.

De su concejalía dependen eventos como el festival aéreo (que podría verse afectado por la guerra en Irán, reconoce), la feria taurina de Begoña (conocen los nombres que se barajan por la prensa, pero están seguros de que serán toreros de primer nivel) o la colocación de la gran bandera de España acordada en pleno (este año podría ser una realidad, aunque la ubicación aún no está decidida).

En juventud Jorge González Palacios dispone de 1´2 millones, aunque entre salarios y convenios con el Conseyu de la Mocedá y Abierto Hasta el Amanecer se va gran parte. Su principal objetivo es aprobar un plan integral de juventud que implicará a diferentes concejalías, y un plan para retener el talento local.