El Gobierno rebaja al 10% el IVA de los carburantes, la luz y el gas: estas son las medidas del plan anticrisis por la guerra de Irán

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un nuevo paquete de medidas para amortiguar el impacto de la guerra en Irán sobre la economía española, especialmente ante el encarecimiento de la energía y los combustibles, que han experimentado un incremento de más del 40% desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio.

El paquete de medidas, del cual ha dicho Sánchez que van a movilizar cinco mil millones de euros, se ha aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario que se ha caracterizado por 'el plante' de Sumar. La formación de Yolanda Díaz ha luchado por la inclusión de medidas en materia de vivienda y protección a los inquilinos, así como la prohibición del despido en empresas subvencionadas. La incertidumbre de qué medidas entraban en el plan ya se pudo observar en el tenso choque en los pasillos del Congreso entre Mónica García y Félix Bolaños.

Los ministros de Sumar se han negado a entrar en el Consejo de Ministros, rechazando el plan inicial al no tomar medidas para controlar el precio del alquiler dentro del nuevo escudo social. Se ha separado por tanto en dos paquetes distintos, uno centrado en materia energética, donde entra el control a los márgenes empresariales que exigían los de Yolanda Díaz, y otro decreto con la propuesta de la prórroga de los alquileres, del que ha dicho que "somos conscientes de que no existe una mayoría parlamentaria para convalidarlo".

Este último se centra en la obligación a los dueños de viviendas de extender el contrato de alquiler sin aumentar el precio para aquellos contratos que terminen después de cinco años. Los dos decretos tendrán que ser aprobados por el Congreso de los Diputados en un plazo de un mes.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%, además de rebajar el impuesto especial sobre hidrocarburos y la reducción del IVA de la luz y el gas.

¿En qué consiste el paquete de medidas?

Algunas de las medidas del Gobierno para paliar la guerra de Irán. | Onda Cero

El real decreto ley principal que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros extraordinario y que ha desgranado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa principalmente por una batería de medidas fiscales. Según ha asegurado Sánchez en su comparecencia, serán 80 medidas que van a movilizar 5 mil millones de euros.

Estas son todas las medidas que aplicará el Gobierno para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio:

Bajada del IVA de los combustibles del 21 al 10%:

Considerada la medida principal ante la grave crecida de los precios de los combustibles, se espera que pueda reducir entre 10 y 15 céntimos por litro. Además, si se combina con otros recortes fiscales, podría reducirse en 30-40 céntimos por litro en total.

Rebaja del impuesto de hidrocarburos:

Esta medida contribuirá también a la bajada del precio de la gasolina y el diésel. Además de bajar el IVA, el Gobierno va a reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

De esta manera, tal y como se esperaba, el Ejecutivo renuncia definitivamente a la bonificación de 20 céntimos por litro que se aplicó en la crisis inflacionaria de la guerra de Ucrania, que según han indicado varios miembros del Gobierno en estos días tuvo algunos efectos distorsionadores.

Suprimen el impuesto de generación eléctrica:

El Gobierno ha incluido también esta medida, que es clave para entender cómo va a bajar la factura de la luz. El conocido como Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) es del 7% para las empresas eléctricas y un 5,11% para los consumidores.

La supresión de este impuesto es temporal y ya se aplicó en 2022, cuando el Gobierno lanzó el paquete de medidas para amortiguar los efectos de la guerra de Ucrania.

Mejora del bono social eléctrico:

En este caso, el descuento sería del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos, además de garantizar el suministro de agua y energía. Sirve como refuerzo del llamado escudo social actuando no solo en materia económica, sino como herramienta de protección básica y asegurando el acceso a servicios esenciales frente a situaciones de pobreza energética.

Deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos:

Esta medida había decaído al no convalidarse el decreto 'ómnibus' el pasado mes de febrero. Ahora, el Gobierno vuelve a incluirla para incentivar la compra de automóviles eléctricos y fomentar así la movilidad sostenible. Permite a los contribuyentes deducirse el 15% del precio del vehículo en su declaración de la renta, aunque con una base máxima de 20.000 euros, lo que se traduce en un ahorro máximo de hasta 3.000 euros por persona.

Descuento de 20 céntimos por litro para transportistas:

A todas las medidas anteriores relativas al precio del combustible, se ha incluido un descuento de 20 céntimos por litro de diésel en el impuesto especial de hidrocarburos para los transportistas con derecho a devolución del gasóleo profesional.

También se incluirá una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para uso agrario y una ayuda extraordinaria y temporal por vehículo para los transportistas que no se benefician de la devolución.

Deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas:

Consiste en permitir a los propietarios desgravarse parte del coste de aquellas reformas que reduzcan el consumo energético del hogar, con porcentajes que pueden ir aproximadamente del 20% al 60% según el tipo de mejora y el ahorro conseguido.

Por otro lado, también forma parte del enfoque social del paquete la prohibición del despido en empresas. La idea es que las compañías que se beneficien de subvenciones no puedan despedir trabajadores mientras reciban esas ayudas, evitando que el dinero público termine financiando ajustes de plantilla.

Además, según ha confirmado el presidente del Gobierno, se habilitará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recabar información de distribuidores de carburantes con el objetivo de vigilar los precios.