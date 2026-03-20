Alsina señala la "incoherencia" del Gobierno al incluir en su plan anticrisis medidas para toda la población: "Algo está pasando"

El paquete de medidas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio incluirá una bajada del IVA en los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural, que pasará del 21% al 10%. Además, para atajar el encarecimiento de los carburantes, se reducirá también el impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

Estas rebajas están destinadas a toda la población, una "incoherencia", según explica Carlos Alsina, porque justo la semana pasada el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, compareció para anunciar que las medidas en las que trabajaba el Ejecutivo estaban "perimetradas" sólo a los sectores más afectados por las consecuencias económicas de la guerra: agricultores, ganaderos y transportistas.

El "giro de guión" y la "incoherencia" del Gobierno

El presentador de Más de uno considera que se está produciendo un "giro de guión" que el Gobierno tiene que explicar porque las medidas que se preparaban iban a ser más "suaves" que las de la guerra en Ucrania: "El alcance iba a ser menor porque las consecuencias del encarecimiento de los productos también estaba siendo menor".

Desde el Gobierno se insistió mucho en que estas medidas iban a estar única y exclusivamente restringidas a sectores directamente afectados por el encarecimiento del gasóleo, pero tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cambiaron su discurso este jueves al asegurar que la crisis que se estaba viviendo por la guerra en Irán era de las más graves a las que se había enfrentado el Ejecutivo.

"Algo está pasando ahí"

Ambos justificaron en esta gravedad, la urgencia de aprobar de inmediato su decreto anticrisis, aplazando una vez más la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Y, después de una filtración a varios medios de comunicación, se han conocido cuáles serán las medidas que presentará el Gobierno.

"Hay una cierta incoherencia entre lo que el Gobierno venía diciendo hasta ahora de medidas acotadas, sin bonificaciones, sin medidas destinadas a toda la población porque no estamos en esa situación todavía, ir poco a poco, etc. Llega el viernes, se aprueban las medidas y resulta que sí, que la bajada del IVA es para toda la población. Algo está pasando ahí que el Gobierno está cambiando el discurso y cambiando el guión", sentencia Alsina.

¿Guiño al PP?

El PP ha explicado que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, les llamó el jueves por la noche, pero que aún no les había hecho llegar el texto del decreto, aunque sí les preguntaron cuál iba a ser su posición: "Sin conocer el texto completo, el único decreto que tendría garantizado el 'Sí' del PP es uno en el que recogiera todas nuestras propuestas y ninguna más. Para valorar cualquier otro texto que no fuera en esa dirección, es lógico esperar a conocerlo", han asegurado fuentes populares a Onda Cero.

Pero esa bajada del IVA que contempla el decreto del Gobierno sí que está entre las peticiones del Partido Popular, algo que ha molestado mucho a Sumar, que ha dado plantón a la parte socialista y ha retrasado la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. El portavoz adjunto de la formación, Alberto Ibáñez, ha reprochado al PSOE que se "escude excesivamente en las derechas" con medidas de rebajas de impuestos y se cierre a impulsar medidas en materia de vivienda.