Alsina ironiza sobre el "tonito" de Sánchez para justificar el aplazamiento de los Presupuestos por la imprevisibilidad de la guerra: "¿Qué me está contando?"

El Gobierno de España ha aplazado una vez más la presentación de los Presupuestos Generales del Estado hasta que se asiente la situación provocada por el estallido de la guerra en Irán. Tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraron este jueves que lo "urgente" y lo "importante" ahora era aprobar el decreto anticrisis y que después se trabajaría en las cuentas públicas.

"Presupuestos, la broma infinita", ironiza Carlos Alsina para explicar la nueva justificación que ha dado Pedro Sánchez para defender otro aplazamiento de los Presupuestos: "Insiste el Gobierno de España en que la situación de la guerra en Irán no era previsible y que como esto es lo que tenemos, es lo urgente. Por tanto, todo lo demás tiene que quedar para mejor ocasión, incluida la presentación de los Presupuestos".

El "tonito" que "le sale" al presidente

El presentador de Más de uno recupera las declaraciones que hizo el presidente del Gobierno en Bruselas ante los medios para destacar el "tonito" utilizado a la hora de defender el aplazamiento:

"Vamos a trabajar, por supuesto, en los Presupuestos. Pero insisto: el Gobierno de España, como la política, como la vida en general, no se rige de manera lineal por los planes que pueda tener uno. Nadie preveía esta guerra en Irán. Yo desde luego no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no. Pues evidentemente, la Administración, en este caso, el Gobierno de España -sin olvidar lo importante- tiene que estar en lo urgente. Y lo urgente ahora mismo es esto", aseguró Sánchez.

Alsina destaca "el tonito que le sale al presidente a veces" y explica que, evidentemente, nadie preveía la guerra en Irán porque empezó el 28 de febrero, "¿quién iba a preverla?", pero, según el presentador, "los Presupuestos tenían que haber estado presentados el 1 de octubre. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Ninguna. Bueno, que ahora tenemos este asunto y es urgente. Entonces, dejamos los Presupuestos".

"Cómo no reírse"

"Pero si lleva usted dejando los Presupuestos para mejor ocasión desde hace tres años. ¿Qué me está contando?. Y ayer todavía dice María Jesús Montero que no contempla llegar a 2027 sin unos Presupuestos. Cómo no reírse", concluye.