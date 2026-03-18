El tenso choque entre Mónica García y Félix Bolaños por si el decreto de Irán incluirá medidas de vivienda: "No tan seguro"

La jornada de hoy en el Congreso de los Diputados se preveía más tranquila de lo que en realidad ha sido. Durante la sesión de control se reflejaron las discrepancias dentro de la coalición de Gobierno respecto al próximo Consejo de Ministros extraordinario. Será este viernes cuando se apruebe el paquete de medidas económicas para amortiguar el impacto de la guerra en Irán sobre la economía española, especialmente ante el encarecimiento de la energía y los combustibles.

El plan de respuesta, que incluye medidas fiscales, energéticas y sociales, está previsto que se apruebe mediante un real decreto que posteriormente debe ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes.

Entre las decisiones que ya tomó el Ejecutivo destaca que no se reducirá el IVA de los alimentos, una medida que sí se aplicó durante la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania.

Divergencia entre Sumar y PSOE

Félix Bolaños ha sido preguntado sobre si el decreto que se aprobará el viernes incorporará las demandas de Sumar en materia de vivienda y protección a los inquilinos, pero no ha podido responder antes que Mónica García, ministra de Sanidad, que pasaba justo por detrás y le interrumpía contestando con determinación: "Sí, seguro".

Sumar quiere que el Gobierno exija a los dueños de viviendas extender el contrato de alquiler sin aumentar el precio para aquellos contratos que terminen después de cinco años. De esta manera, daba a entender que el PSOE accedería a tomar medidas para controlar el precio del alquiler dentro del nuevo escudo social.

Sin embargo, Félix Bolaños matizaba que "no está tan claro" que se vaya a incluir en el paquete de medidas, curándose así en salud y dejando claro que aún no hay un pacto definitivo.

Aunque la situación discurría en tono jocoso y liviano, el ministro de Justicia intentó suavizar las diferencias al indicar que, aunque no existen garantías, los equipos de trabajo "seguirán negociando" durante las 48 horas anteriores a la reunión extraordinaria del Ejecutivo.