Qué medidas incluirá el plan del Gobierno para frenar el impacto de la guerra en Irán: descartado rebajar el IVA de los alimentos

El Gobierno prepara un paquete de medidas económicas para amortiguar el impacto de la guerra en Irán sobre la economía española, especialmente ante el encarecimiento de la energía y los combustibles, que han experimentado un incremento de más del 40% desde que empezó el conflicto en Oriente Medio.

Este plan de respuesta incluirá medidas fiscales, energéticas y sociales y se espera que puedan ser aprobadas este viernes mediante un real decreto, que debe ser convalidado posteriormente por el Congreso en el plazo de un mes.

Entre las decisiones ya avanzadas por el Ejecutivo destaca que no se rebajará el IVA de los alimentos, una medida que sí se aplicó durante la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania. El Gobierno considera que, por ahora, el impacto del conflicto se concentra principalmente en el coste de la energía y los carburantes, y no tanto en la cesta de la compra.

Rebajas fiscales en la electricidad

Una de las medidas centrales será reducir la carga fiscal en la factura de la luz, con el objetivo de contener el aumento de precios provocado por la tensión energética internacional. El Ejecutivo estudia recuperar rebajas del IVA eléctrico similares a las que ya se aplicaron en crisis anteriores.

El Ejecutivo pretende reeditar parte del "escudo social" aplicado en crisis anteriores, con medidas de protección para los hogares más vulnerables, como evitar cortes de suministros básicos a personas con dificultades económicas. El plan también contempla medidas específicas para sectores especialmente expuestos a la subida del combustible, como el transporte por carretera y la agricultura y el sector agroalimentario.

Estas ayudas podrían incluir apoyos fiscales o compensaciones para aliviar el aumento del precio del gasóleo y otros costes energéticos.

El Gobierno asegura que quieren "el mayor consenso posible"

Sara Aagesen y Carlos Cuerpo, durante un pleno en el Senado. | Getty Images

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha declarado en el día de hoy que "contamos con muchas medidas que ya dieron buenos resultados en el pasado, durante la crisis de Ucrania en 2022. No se trata de poner parches, si no de pensar una visión más a largo plazo". "A lo largo de la semana, tendremos este plan de respuesta integral, con medidas estructurales y medidas coyunturales", ha confirmado a los medios.

Ha explicado que "por el momento, creo que debemos hacer un seguimiento de lo que está sucediendo y disponer de un conjunto completo de posibles acciones y medidas; y, dependiendo de cómo los precios estén afectando a nuestras economías, debemos poner en marcha diferentes medidas".

Por su parte, el ministro de Economía Carlos Cuerpo, ha remarcado este lunes que todo el Gobierno de coalición está trabajando con la mayor celeridad posible para definir las medidas: "Queremos el mayor consenso posible. Eso es lo que nos lleva a hacerlo con el rigor y la responsabilidad necesarios y con esa previsión de tenerlas esta misma semana", ha afirmado el responsable de Economía.

En las próximas semanas se espera que el Gobierno detalle el contenido del plan y sus mecanismos de financiación, y se someta a debate parlamentario para su convalidación tras la aprobación del real decreto o los decretos que lo implementen.