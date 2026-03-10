Juan Roig pide a España y Portugal la eliminación del IVA en la alimentación: "Nos encantaría"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha defendido este martes la aplicación de un IVA cero sobre los alimentos como medida para mitigar el impacto de la incertidumbre internacional, en especial por las consecuencias económicas que podría tener la guerra en Oriente Medio.

Durante la presentación de los resultados económicos de la compañía correspondientes a 2025, celebrada este martes, Roig afirmó que le gustaría que tanto el Gobierno español como el portugués aprobaran una eliminación total del IVA en la alimentación. "Nos encantaría que mañana tanto el gobierno español como el gobierno portugués decretasen el IVA cero", señaló, aunque subrayó que se trata de una decisión que no depende de la cadena de supermercados.

El empresario explicó que la evolución de los precios en Mercadona está vinculada al comportamiento de las materias primas. Según indicó, cuando estas suben, la empresa repercute ese incremento en los productos, mientras que cuando bajan, los precios también se reducen.

En este sentido, aseguró que en los primeros meses del año la compañía no ha aplicado aumentos generalizados y que entre enero y marzo ha reducido el precio de unos 300 productos. Roig insistió en que la política de la empresa es trasladar a los consumidores las variaciones del mercado, sin capacidad para influir directamente en el coste de las materias primas.

Como ejemplo, mencionó el caso del aceite de oliva: "Subió el precio del aceite de oliva y lo subimos; después bajó y lo bajamos".

El presidente de Mercadona también aludió al contexto internacional para explicar la incertidumbre que afecta a los mercados. Recordó que en los últimos años han influido acontecimientos imprevistos como la pandemia, la dana que afectó a Valencia o la guerra en Ucrania, y advirtió de que los conflictos actuales también pueden tener repercusiones económicas. Según señaló, cualquier acontecimiento global termina influyendo en la actividad de la compañía.