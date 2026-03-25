Concejalía de innovación y turismo

En innovación dispone de 2.5 millones de euros. Hay muchas cosas tecnológicas, pero que redundan en el interés general. Ángela ha explicado por ejemplo cómo pretenden que la inteligencia artificial agilice los trámites con la administración (a través de chats automáticos por ejemplo) o cómo quieren convertir a Gijón es una ciudad referente en innovación. Para ello es fundamental la apuesta por convertirnos en un entorno demostrador. En breve estará lista la ordenanza que regulará cómo Gijón quiere atraer a empresas para que prueben sus nuevos productos o servicios en la ciudad.

De la innovación depende también el plan para convertirnos en destino turístico inteligente. Uno de los principales avances que se implantará es la plataforma inteligente de destino que permitirá manejar más datos. Porque con datos se adoptan mejores decisiones, afirma Pumariega. En materia turística recuerda que hay definido un plan estratégico a largo plazo. Porque Gijón tiene margen de mejora. Estamos al límite de ocupación "15 días al año" y tenemos margen de crecimiento en muchos momentos del año, afirma. Quieren ganar en calidad y tener claro qué turismo interesa.

La concejala de turismo ha rechazado además de nuevo la tasa turística. No cree que, en este momento, sea el camino a seguir.