La andaluza María Alcaide se mueve en las minas asturianas

María ya ha trabajado en las minas a cielo abierto de su tierra natal, Riotinto (Andalucía). Gracias al programa del Ministerio ha podido venir a Asturias, en donde su investigación artística da un paso más. Lo que más le interesa no es el trabajo minero en si, sino el movimiento asociado a las minas. Cómo se mueve el cuerpo ahí dentro.

Cuando esté finalizado, el proyecto tendrá varias partes. Por un lado, podrá verse en un vídeo cómo trabajó con el coro minero de Turón para "cantarle al gas". Los trajo a cantar a un espacio muy relacionado con las minas como es la Universidad Laboral, inicialmente pensado como orfanato minero. También habrá un collage audiovisual de lo que ha ido descubriendo y viendo, y piezas textiles y artísticas donde el papel carbón tiene protagonista.

María es además una artista defensora del cine militante, como demostró en uno de sus últimos trabajos en Francia. Porque María tiene muchos centros de arte a sus espaldas y asegura que el de Gijón no tiene nada que envidiar. Destaca las posibilidades que le ofrece LABoral centro de arte y creación industrial.