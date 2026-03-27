Jon Azkueta

Jon acaba de publicar su novela en Gijón, una ciudad a la que siempre le gusta venir, aunque eso suponga superar los miedos que se tienen a la hora de visitar ciudades que no son la tuya. ¿Cuánta gente vendrá? es una pregunta que siempre se hacen los escritores jóvenes, reconoce mi escudera en la CORTE LITERARIA Sara Winninton.

Jon nos ha contado que no ha abandonado la novela romántica. El misterio y el amor siempre estarán presentes en la obra de un autor que tiene millones de visitas en Wattpad, una plataforma al estilo Netflix pero de lectores. Ahí empezó con unos 13 años y sus libros siguen publicados, pero ahora también está en el mundo físico con una editorial del grupo Planeta. No vende millones de libros, pero está persiguiendo un sueño al que ahora se está dedicando al cien por cien. Pero tiene su graduado en magisterio y cree que volverá a dar clases en algún momento.

Nuestro joven invitado puede presumir de haber llamado la atención del productor de Justin Bieber, Rihanna o Coldplay, y no oculta su gusto por el cine. Se está formando como guionista. El caso es ser la "oveja negra de la familia". Porque sus padres, Jon y Cristina, son dos grandes referentes del atletismo en el País Vasco. Pero a él no se le dan bien los deportes.

Y una curiosidad que conecta a Jon con Sara Winninton. Ambos colaboran en la radio. Y a ambos les ponen más picante a sus novelas de las que realmente tienen. Es algo que no depende de ellos, explican.